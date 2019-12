Necesario construir una política exterior inteligente y proactiva: Ángel Ávila

CIUDAD DE MÉXICO.- El Dirigente Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Ávila Romero aseguró que el Gobierno de México debe responder con acciones recíprocas a la decisión de expulsar a la embajadora de México en Bolivia, pero también reencausar el diálogo con esa nación lo más pronto posible.

Lo anterior, luego de que la presidente interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ordenó a la embajadora de México, María Teresa Mercado que saliera de ese país por considerarla persona “no grata”, a quien marcó un plazo de 72 horas para abandonar esa nación.

En ese sentido, el líder nacional del PRD se pronunció porque haya un diálogo permanente entre las naciones que viven relaciones internacionales complicadas, como es el caso de Bolivia y México y construir una política exterior inteligente y proactiva.

Añadió que el diálogo debe ser la principal herramienta y el instrumento para resolver cualquier conflicto e insistió en llamar al diálogo al Gobierno de Bolivia. “En el caso de la expulsión de la embajadora mexicana, nuestro país tendría que responder de manera recíproca con el representante boliviano en México”.

Afirmó que eso es parte de las respuestas que se tienen que dar cuando hay un suceso de este tipo, pero anteponiendo la necesidad de que el diálogo no se rompa, ni se fracture y se logren resolver este tipo de diferencias con Bolivia”.

Cabe señalar que la relación diplomática entre Bolivia y México se deterioró luego de que nuestro país otorgó asilo político a Evo Morales, quien renunció a su cargo a inicios del pasado mes de noviembre, en medio de unas cuestionadas elecciones.

En ese sentido, Ávila Romero recordó que el PRD respaldó la decisión de otorgar asilo al expresidente boliviano, así como porque la Organización de Estados Americanos llamara a nuevas elecciones, con el fin de aceptar democráticamente los resultados de unas votaciones limpias y trasparentes, subrayó

