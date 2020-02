Normalistas vandalizan puerta de Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO.— Un grupo de jóvenes de la Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa vandalizaron la Puerta 1 de Palacio Nacional para poder ingresar y exigir la abrogación de leyes secundarias para la evaluación docente.

Los jóvenes intentaron entrar por el acceso ubicado en la calle Moneda, colonia Centro, por lo que tomaron los bastones que sirven para delimitar la entrada y los arrojaron contra la puerta.

Los manifestantes –algunos con el rostro cubierto– fueron reprendidos con gas pimienta. Esto molestó más a los inconformes, quienes comenzaron a lanzar proyectiles y objetos hacia la puerta.

Algunos de los jóvenes resultaron con afectaciones por el gas pimienta, pero poco después comenzaron a caminar por la calle de Moneda y abordaron algunos autobuses que tenían estacionados en el circuito de la Plaza de la Constitución con rumbo desconocido.

Los supuestos normalistas llegaron a Palacio Nacional desde las 6:00 horas, para demandar que se les otorguen plazas automáticas a los egresados de las escuelas normales. De acuerdo con El Sol de México, los jóvenes fueron atendidos y a las 18:00 horas sostendrán una reunión en la Secretaría de Hacienda.

