Nuevo filtro de opiniones de Vidoomy

Vidoomy, la adtech española dedicada al video advertising, ha lanzado hoy la última modificación de su algoritmo: un filtro de opiniones de usuario que modifica la publicidad que se le muestra. Con operaciones en distintos países de Latinoamérica como México, Colombia, Chile o Brasil y los headquarters de la compañía en Madrid, Vidoomy se posiciona como una de las empresas líderes en el sector del marketing digital a nivel global

El filtro de opiniones de Vidoomy es una mejora que pretende facilitar el engagement del usuario al mostrarle únicamente la publicidad en la que puede estar interesado. La compañía gestiona el tráfico web de un inventario premium superior a 2500 publishers directos a nivel mundial. Su propia tecnología algorítmica permite introducir giros innovadores que perfeccionen su función, como es el caso del nuevo filtro de valoraciones de usuario.

Al frente de este avance se encuentra el equipo de desarrollo tecnológico que siempre apuesta por la innovación como estrategia de crecimiento. El equipo técnico de Vidoomy ha implementado las experiencias y opiniones personales de los usuarios en el algoritmo que continuamente actualizan y mejoran. El departamento más operativo de la empresa han transformado un aspecto de la realidad cotidiana en una variable informática, utilizando el análisis de Big Data y las métricas obtenidas de los diferentes DMPs con los que la compañía opera.

Es fundamental a la hora de establecer una línea de negocio tener claro el core business de la empresa. En Vidoomy tienen como línea principal de desarrollo la continuo perfeccionamiento de su tecnología para poder ofrecer siempre el mejor servicio a sus clientes, como ocurre con su nuevo filtro. “Esto realmente mejorará la experiencia de todos los que usamos internet cada día. A partir de hoy no se mostrará publicidad de productos que no encajen con los intereses del usuario por mucho que se encuentre en el target correcto”, señala Eric Raventos, COO de la compañía.

En definitiva, esta mejora permite aumentar la eficacia de las campañas desarrolladas por anunciantes, con un mayor awareness y valor de los KPI, favoreciendo a las reconocidas marcas que eligen a Vidoomy para implementar sus campañas de branding. Del mismo modo, soportes web de reconocido prestigio como Entrepeneur.com o Goal.com, forman parte de los beneficiados a nivel de ingresos de su colaboración con Vidoomy.

“Nuestro objetivo no es ser capaces de mostrar al usuario todas las opciones de publicidad posibles: es permitir al usuario influenciar en el servicio que ofrecemos para garantizarles el resultado que buscan. La fórmula de nuestro éxito es tener en cuenta siempre las prioridades de nuestros clientes y el desarrollo de mejoras tecnológicas como ésta que nos permitan llevarlo a cabo” declara Marcos Cuesta, CEO de Vidoomy.

Vidoomy ha hecho del Business Inteligence su herramienta estratégica principal: transforma los datos generados a diario por los millones de usuarios de internet en información que optimice la toma de decisiones de su negocio. El trabajo de combinar esta información con los planes estratégicos de la compañía es lo que ha situado a Vidoomy en el podio de empresas pioneras en publicidad de vídeo digital.

