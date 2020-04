ONU busca acelerar producción de vacunas y tratamientos contra Covid-19

ONU.- Este viernes la ONU lanzó una iniciativa “histórica” al reunir a países con la capacidad de acelerar la producción de vacunas y tratamientos contra el coronavirus. Con ello busca garantizar el acceso equitativo a ellos.

Es una colaboración histórica para acelerar el desarrollo, la producción y la distribución equitativa de vacunas, de tests de diagnóstico y de tratamientos contra la Covid-19″, aseguró el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«This is a landmark collaboration to accelerate the development, production and equitable distribution of vaccines, diagnostics, and therapeutics for #COVID19»-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 24, 2020

Por su parte, Antonio Guterres reconoció que luchar contra la pandemia que hasta el momento ha cobrado más de 190,000 vidas, supondrá el “esfuerzo de salud pública más masivo de la historia”. En la conferencia en la que participaron los mandatarios de Francia, Alemania, Italia, España y la jefa de la Comisión Europea, Guterres explicó que “nos enfrentamos a un enemigo público mundial como ningún otro”.

Aunque claves en el curso que ha tomado la pandemia, China y Estados Unidos no estuvieron presentes en la reunión.

Guterres recalcó la importancia de el acceso masivo a la vacuna y el tratamiento una vez que existan ya que, aseguró, “nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo”.

