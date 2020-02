ONU reconoce a Mérida en materia sustentable

MÉRIDA.— El alcalde Renán Barrera afirmó que las buenas prácticas que se realizan en Mérida en materia ambiental, han permitido que sea una de las primeras ciudades reconocidas en el programa “Ciudades Arboladas del Mundo” (Tree Cities of the World), junto con otras dos ciudad de México, Guadalajara y Toluca.

—Esto es un estímulo que nos muestra que vamos por buen camino, ya que esta primera lista de ciudades incluye 59 capitales de todo el mundo y sólo tres de ellas de México—, abundó el concejal, quien remarcó que las políticas públicas de la actual administración tienen un claro enfoque de sostenibilidad y uno de sus principales puntos es, precisamente la arborización.

Mérida, una de las tres ciudades mexicanas reconocidas por la ONU en materia sustentable. Ingresa a una lista de 59 urbes del mundo que destacan por su compromiso con el arbolado urbano. @AyuntaMerida @RenanBarrera pic.twitter.com/NckMjBlq7O

— WENDY AGUAYO (@wenaguayo) February 10, 2020

Recordó que la iniciativa mundial “Ciudades Arboladas del Mundo” surgió para promover ciudades más resilientes y sostenibles y fue lanzada en 2018 en la ciudad de Mantua, Italia. —Entre las ciudades pioneras de este programa se encuentran grandes capitales como París, Nueva York, San Francisco y Toronto —puntualizó.

Un total de 59 ciudades han logrado la designación internacional. Mérida está dentro de las primeras del mundo por su importante acción de arborización en todo el municipio que va año con año en franco crecimiento.

Como miembros del ICLEI y del Pacto Global de Alcaldes, seguiremos trabajando en el Plan de Acción Climática, para lograr una #Mérida y un mundo sustentable ☀️♻️. pic.twitter.com/Ty9XOdapA4

— Renán Barrera (@RenanBarrera) February 9, 2020

Desde el inicio de su gestión, el alcalde Renán Barrera formalizó la Subdirección de Infraestructura Verde y el Departamento de Arbolado Urbano, que tienen como finalidad continuar trabajando en sus 4 ejes de trabajo del Plan Municipal de Infraestructura Verde:

1.- Estudios Urbanos,

2.- Arborización y manejo especializado del arbolado,

3.- Fomento a la cultura forestal,

4.- Fortalecimiento de los Instrumentos Normativos.

Las organizaciones internacionales también pueden tener «otros datos»… https://t.co/OvucWhiUWZ

— José Fco. González M. (E) #NoNosVamosACallar (@josefcogonzmont) February 10, 2020

En el tema de arborización, uno de los principales programas es la Cruzada Forestal, que impulsa la plantación al inicio de la temporada de lluvias, y cumplir con el compromiso de plantar 100 mil árboles antes de concluir la administración.

—Estamos firmemente comprometidos con este tipo de acciones que permiten un desarrollo armónico de la sociedad y sientan las bases para una mejor calidad de vida a mediano y largo plazo—, aseguró.

Te recomendamos:

Parque del Centenario estrenará hospital veterinario este año: Renán Barrera

The post ONU reconoce a Mérida en materia sustentable appeared first on Almomento.Mx.