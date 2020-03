Participará IPN en la exposición y convención internacional de aviación Aero Expo 2020

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Politécnico Nacional (IPN) participará en la Exposición y Convención Internacional de Aviación AERO EXPO 2020, considerado como el mayor encuentro aeronáutico de la aviación civil mexicana, que se efectuará del 03 al 05 de marzo, en el Aeropuerto Internacional de Toluca, donde se llevará a cabo una exhibición estática de aeronaves de última generación y se ofrecerán conferencias especializadas en materia de aeronáutica y aviación civil.

El Jefe del Departamento de Posgrado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Ticomán, Raúl Chavero López, informó que AERO EXPO es un encuentro diseñado por los empresarios de la aviación y enfocado principalmente a los profesionales de la industria aeronáutica, cuyos donativos se destinan para fortalecer la seguridad aérea y la capacitación.

En el marco del evento, subrayó, el Politécnico ofrecerá información sobre la oferta académica que brinda la ESIME, Unidad Ticomán, como son las carreras de Ingeniería en Aeronáutica e Ingeniería en Sistemas Automotrices, además de las maestrías en Ingeniería Aeronáutica, y en Ciencias en Ingeniería Aeronáutica y Espacial (ésta última inscrita en el Programa Nacional de Posgrado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología).

Explicó que la invitación realizada por los organizadores de AERO EXPO representa un reconocimiento al prestigio que el IPN se ha ganado en la formación de ingenieros en aeronáutica. “La industria aeronáutica está instalada México con ingenieros egresados de esta carrera. La ESIME, Unidad Ticomán, es el alma mater de los ingenieros en aeronáutica. Esta carrera es la que ha dado soporte a la aviación en México”, enfatizó.

“La carrera de aeronáutica, detalló, tiene más de 100 años; de hecho se empezó a impartir en la Escuela de Artes y Oficios (en la calle de Allende, en el Centro Histórico de la Ciudad de México), donde posteriormente se creó la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME). La primera generación de ingenieros en aeronáutica inició ahí. Poco tiempo después se fundó el Politécnico y la carrera fue incorporada a nuestra institución”.

Comentó que el profesor-investigador de la ESIME, Unidad Ticomán, José Carlos Jiménez Escalona, dictará la conferencia denominada “Identificación del Espacio Aéreo con Alta Probabilidad de Presencia de Ceniza Volcánica”, en la cual se destacará la importancia de la utilización de imágenes satelitales para evitar accidentes aéreos.

Chavero López señaló que en AERO EXPO se realizará la presentación oficial de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), que es la nueva autoridad nacional en esta materia, además del Plan Maestro de Aviación Civil. “En el mundo de la aviación hay muchas cosas por hacer; es una industria que está en constante movimiento y no para de actualizarse para preservar la seguridad de los pasajeros; de ahí la importancia de que el Politécnico, una de las instituciones más importantes en la formación de ingenieros aeronáuticos, tenga presencia en este encuentro”, concluyó.

AERO EXPO 2020 tendrá como sede el Aeropuerto Internacional de Toluca, considerado como un espacio estratégico de la aviación corporativa de Latinoamérica y donde las marcas de mayor prestigio presentarán los aviones y helicópteros de negocios de última generación. En la organización de este encuentro participan las empresas: Escuela de Aviación México, Helitaxi, América Vuela, Corporación Ejecutiva de Aviación, Aeromundo Ejecutivo, JetMach, STAM, Grupo Lomex, Aeroméxico y Aeromar.

