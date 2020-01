Pemex reduce a una cuarta parte las expectativas de explotación

CIUDAD DE MÉXICO.- Petróleos Mexicanos redujo a una cuarta parte el potencial a explotar en el quinto campo que más producción de petróleo aporta en el país. La modificación a su plan de desarrollo se produce luego de que este yacimiento se viera invadido por agua, por un error en el proceso de fractura , y recibiera una sanción por parte del regulador sectorial.

De acuerdo con expansión, la nueva propuesta de la compañía que dirige Octavio Romero Oropeza pretende recuperar 59.7 millones de barriles de petróleo crudo del campo Xanab, 25% a sacar frente a los 242.7 millones previstos en el plan vigente de la empresa, según datos presentados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el regulador del sector.

La modificación del plan, aprobada por el ente, prevé que Pemex extraiga un máximo de 50,000 barriles promedio diario este año, cuando la proyección del plan vigente preveía tener un pico de producción de casi 200,000 barriles en 2018.

“Si nos vamos a años atrás este yacimiento traía valores en producción de cinco veces más de lo que va a dar en lo propuesto”, dijo la comisionada Alma América Porres durante la sesión de este jueves.

El campo Xanab llegó a producir cerca de 170,000 barriles promedio diario en 2017, derivado de un cambio en los planes de Pemex en 2016 que disparó su producción. Pero el alza duró poco, y la extracción se desplomó, luego de que las maniobras de Pemex derivaron en la invasión de agua de alguno de los pozos productores del área, lo que tiró la producción entre 2017 y 2018 hasta tocar los 26,000 barriles para mayo de 2019.

La CNH sancionó a Pemex por este hecho al considerar que habían realizado una mala ejecución de su plan de desarrollo del campo.

“Este campo fue sujeto de una sanción económica por el tema del gasto crítico. Consideramos que hubo un proceso indebido (…) Es un campo que es muy importante para el país. Desgraciadamente tuvieron esta irrupción, que era un manejo inadecuado del gasto crítico”, dijo el comisionado Sergio Pimentel durante la sesión del regulador.

La modificación del plan prevé que Pemex extraiga casi una cuarta parte del volumen de hidrocarburos que en un principio había previsto, así como de gas natural. La producción de Xanab cerró 2019 en 75,125 barriles promedio diario, su mayor punto desde septiembre de 2018, aunque llegó a aporta 174,500 barriles en mayo de 2017, según cifra de la CNH. El repunte a finales de 2019 puso a Xanab de nuevo como uno de los cinco mayores campos productores de en México.

