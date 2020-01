Península Maya Development recupera terrenos en Holbox tras litigio con Semarnat

HOLBOX, Quintana Roo.- El desarrollador hotelero Península Maya Development (PDM) logró quitar las restricciones que pesaban sobre parcelas que había adquirido en el sitio turístico de Holbox, Quintana Roo, tras un largo litigio contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La dependencia que dirige Víctor Manuel Toledo acordó dejar sin efectos parte de las restricciones que había en una superficie de la superficie de 538,762.20 metros cuadrados para construir en zonas de Holbox, que en 2016 se había destinado a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

“Se deja insubsistente el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2016, por el que se destina al servicio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la superficie de 538,762.20 m2 de zona federal marítimo terrestre, ubicada en Isla Grande, Holbox, Municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo, para uso de protección, única y exclusivamente en la parte en que existe traslape entre los predios identificados”, dice el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de este año.

La empresa PDM había iniciado el litigio por estas áreas desde 2016 cuando se dio la restricción por parte de Semarnat, y el 3 de julio la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió amparar a la firma. La dependencia publicó este acuerdo para cumplir con la sentencia del máximo tribunal.

