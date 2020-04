Pide senadora utilisar recursos etiquetados a Dos Bocas, para proteger la salud de elementos de seguridad durante la actual emergencia sanitaria

CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora Verónica Delgadillo presentó un punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a fortalecer la capacitación, certificación, y los controles de confianza de elementos de seguridad para prevenir el delito y combatir la inseguridad sin perjudicar su bienestar.

Lo anterior, ya que de acuerdo con el Informe de Seguridad diario emitido por el gobierno de México, desde el inicio de la contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia de Covid-19 la violencia en el país se ha mantenido con un incremento significativo, tan solo el lunes 20 de abril se registró como el día más violento en lo que va el año con 114 asesinatos.

El documento señala que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad informó de la autorización para que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Fondo para el Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), puedan ser utilizados para equipo de emergencia y protección en elementos de seguridad con la finalidad de hacer frente a la actual pandemia de coronavirus.

Sin embargo, la legisladora argumenta que a pesar de que la reprogramación hecha de los recursos del FASP y del Fortaseg tienen como propósito salvaguardar la seguridad de los elementos de seguridad ante un posible contagio, estos inicialmente se encuentran presupuestados para la capacitación de cuerpos policíacos y a la prevención del delito, siendo un elemento fundamental para salvaguardar la seguridad pública de los estados y de los municipios.

En dicho sentido, el punto de acuerdo tiene como propósito hacer un llamado al Gobierno Federal para que la SSPC garantice la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, y del Fondo para el Fortalecimiento para la Seguridad, en las metas y objetivos por los que fueron constituidos

Asimismo, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a que sea garantizada el bienestar y salud de los elementos de seguridad pública, sin perjudicar su propia capacitación, certificación y controles de confianza que se vuelven fundamentales para prevenir el delito y combatir la inseguridad del país.

Finalmente, exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pueda acceder a recursos públicos que fueron etiquetados en megaproyectos, como Dos Bocas, con la finalidad de proteger la salud de elementos de seguridad durante la actual emergencia sanitaria.

El punto de acuerdo fue turnado al grupo plural de trabajo para el seguimiento a la pandemia del virus Covid-19.

AM.MX/fm

