Piden proteger y no condicionar a médicos internos de pregrado y pasantes de medicina ante pandemia de COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora Verónica Camino Farjat exhortó al titular del Ejecutivo del Estado de Yucatán, así como al Secretario de Salud y al Director General de los Servicios de Salud del mismo estado a garantizar el derecho a la salud y educación de los médicos internos de pregrado y a los pasantes de servicio social de la licenciatura de Medicina de su entidad.

Pidió no condicionar su asistencia a los diversos centros de salud y clínicas de la entidad, al otorgamiento en tiempo y forma de los requisitos administrativos correspondientes a los procesos de titulación del personal médico estudiantil.

Esto luego de que se emitieran múltiples oficios del director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán, por medio de los cuales en primer lugar suspendió las labores de los estudiantes del 17 de marzo al 30 de abril por no contar con las condiciones de seguridad y protección adecuadas ante el riesgo de COVID-19.

Posteriormente se emitió un segundo ofició el 8 de abril donde se autorizaba a las universidades a que si así lo consideraban, retirasen a sus internos de pregrado exclusivamente, se dio un kit de protección a los pasantes de servicio social y se estableció que no habría ninguna sanción para quienes hubieran acatado el primer oficio, sin embargo en el último acuerdo se estableció que en caso de incumplir con las condiciones acordadas la facultad tiene la capacidad de hacer valer su derecho de tomar acciones que considere pertinentes.

La Asamblea de Médicos Pasantes de Servicio social de Yucatán emitió una declaratoria al Ejecutivo del estado , a las Autoridades de la Facultad de Medicina y a la Secretaria de Salud del estado mencionando la falta de condiciones dignas y las amenazas del departamento de enseñanza de las instituciones de salud, respecto a la negativa de entregar cartas de liberación o documentos.

Por lo que la senadora por Yucatán presentó un exhorto en el Senado de la República donde solicitó al Ejecutivo del estado y autoridades de salud proporcionarles todos los insumos y herramientas para garantizar su protección en virtud de sus labores y mitigar las probabilidades de contraer el virus COVID-19, además se supervisar su entrega.

Es clara la necesidad de que los servicios de salud continúen prestándose de manera inmediata y eficiente y para ello se requiere del apoyo de todo el personal que colabora en esta rama, por lo que aseguró finalmente que es responsabilidad de las autoridades en la materia garantizar la protección de todo el personal de salud, así como mejorar y fortalecer las condiciones de los establecimientos médicos con el fin de salvaguardar la integridad de todas las personas que intervienen o brindan este servicio.

