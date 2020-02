Piden senadores del PRI al Gobierno Federal no acabar con fines de semana largos ni aumentar cuotas en autopistas

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador del Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI) Manuel Añorve Baños presentó dos proposiciones con Punto de Acuerdo para exhortar al presidente de la República a reconsiderar la advertencia de acabar con los fines de semana largos, conocidos como “puentes vacacionales”, así como al aumento en el pago de peaje en la Autopista del Sol, acciones que van contra la estabilidad económica y el desarrollo turístico del país en general y del estado de Guerrero en particular.

Demandó el legislador que a través del Senado de la República se exhorte al titular del Ejecutivo Federal a reconsiderar eliminar los fines de semana largos por el grave daño que causa a la economía de las entidades en las que el turismo es importante fuente de ingresos, como el estado de Guerrero.

“Impulsar la llegada de más visitantes a nuestros destinos turísticos, repercutirá positivamente en la cadena productiva del estado de Guerrero y de todas las entidades turísticas del país”, precisó.

Señaló que en los periodos vacacionales arriban más de un millón de turistas a las playas de Acapulco, y otros destinos en Guerrero, lo que implica una importante derrama económica y el impulso de las actividades comerciales de toda la zona.

En este sentido, aseguró el legislador del PRI, la pretensión de acabar con los fines de semana largos y aumentar las cuotas de peaje en la autopista del Sol, atenta seriamente contra la economía de un destino turístico como Acapulco.

Por ello, las autoridades de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) no deberían aumentar las cuotas de peaje dando prioridad a políticas públicas encaminadas a mantener la actividad turística como impulso de desarrollo en el país.

Con el anuncio de estas medidas, dijo Añorve Baños, no solo se elimina la promoción turística en el país y en el estado de Guerrero, sino que el gobierno federal castiga a los turistas que eligen esa entidad como su destino vacacional o de descanso.

Queda claro, puntualizó, que la Administración actual no considera al turismo como una de las actividades prioritarias; este tipo de medidas insensibles puede provocar una contracción de la economía estatal y, por consiguiente, un deterioro en la calidad de vida de las y los guerrerenses.

Las propuestas presentadas por el también Vicecoordinador del GPPRI en el Senado de la República fueron turnadas a las Comisiones de Turismo y de Comunicaciones y Transportes, respectivamente, para su estudio y dictaminación.

