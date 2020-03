Por COVID-19, posponen Festival Pa’l Norte

La lechuga romana no es apta para el consumo en EU

NUEVO LEÓN.- A través de un comunicado, el festival Pa’l Norte informó que su edición de este año se pospondrá como medida de prevención ante la propagación del coronavirus COVID-19 en nuestro país.

A través de un boletín publicado en su cuenta de Twitter, se destacó que la decisión se tomó “atendiendo las recomendaciones del Gobierno del Estado de Nuevo León y teniendo como prioridad la salud del público”.

El evento estaba contemplado para el próximo viernes 20 de marzo y sábado 21 en el Parque Fundidora, sin embargo, no se dio a conocer a detalle de una nueva fecha, pero se espera que sea en el segundo semestre de este año.

También se informó que boletos adquiridos serán válidos para la nueva fecha que se dará a conocer próximamente en redes sociales.

De esta manera Pa’l Norte se une a la serie de eventos culturales en todo el mundo que han sido cancelados o retrasados. Por ejemplo, South By South West (SXSW), en Texas, fue cancelado y Coachella, que estaba programado para abril, movió sus fechas para octubre de 2020.

