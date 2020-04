¿Por qué se celebra el Día Internacional de las Niñas en las TIC?

CIUDAD DE MÉXICO.- Si este 23 de abril notaste que en redes había una tendencia llamada #NiñasEnLasTIC y nada más no entendiste de que iba, acá te lo explicamos:

Cada cuarto jueves de abril, el mundo celebra el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el organismo de Naciones Unidas especializado en telecomunicaciones, designó este día en 2010.

En el marco del Día Internacional de las #NiñasEnLasTIC, el @IFT_MX refrenda su compromiso con la igualdad de género. Checa el testimonio de mujeres que se han desarrollado en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas👩🏼‍💻#GirlsinICT #NiñasTIC https://t.co/9b6AmnBTxB pic.twitter.com/MyD2Ixg9bD

— IFT (@IFT_MX) April 23, 2020

¿La razón? Este día tiene como objetivo fomentar el estudio de ciencia y tecnología en las niñas y jóvenes, para reducir la brecha de género que hay en estas disciplinas que generan importantes oportunidades de empleo y crecimiento.

Las TIC no son solo para hombres

Resulta que aunque no lo creas, los roles de género y la desigualdad entre sexos han dejado rezagada a las mujeres en estos temas. Es por esta razón que, en este día, tanto la UIT, como sus estados miembros, ONG y empresas de tecnología llevan a cabo diferentes iniciativas que buscan inspirar a las niñas y jóvenes a acercarse al estudio de carreras STEM, tal como se denomina (por sus siglas en inglés) a las disciplinas vinculadas a las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.

En este día de las #NiñasenLasTIC Diana Rodríguez, directora de @BigMonsterMX nos habla de por qué es importante que haya más mujeres en la industria de los videojuegos. pic.twitter.com/89pN4AhwEy

— ONU Mujeres México (@ONUMujeresMX) April 23, 2020

Según datos de la UIT, unas 357,000 niñas y mujeres jóvenes participaron en más de 11,100 celebraciones en 171 países de todo el mundo, desde que se comenzó a celebrar este Día Internacional.

