Pornhub Premium gratis en México por la cuarentena

CIUDAD DE MÉXICO.- Muchas plataformas de streaming están ofreciendo su contenido gratis, a manera de solidarizarse con la ciudadanía que permanece en cuarentena por la pandemia por coronavirus.

Y por supuesto, Pornhub no se podía quedar atrás, y pensando en ayudar a todos aquellos que por la cuarentena no podrán ver a sus parejas en al menos un mes, ha decidido poner su servicio Premium, totalmente gratis.

¿Cómo puedo ver Pornhub Premium gratis?

Esta iniciativa aplica en México y en varios países del mundo bajo el lema de “Stayhomehub”. Para empezar a disfrutar del contenido Premium de esta plataforma, solo tienes que dar clic en este enlace y Pornhub te invitará a señalar qué quieres hacer.

Sin embargo, la plataforma de pornografía no solamente pondrá su granito de arena con su contenido gratis sino que también donará 500 mil cubrebocas quirúrgicos a varios hospitales y centros de salud en Nueva York, el estado más afectado en Estados Unidos por el Covid-19.

Así que ya sabes no hay más pretexto para no disfrutar de la cuarentena en casa.

AMX/TIV



