PRD califica como “tomada de pelo” propuesta de AMLO de rifar avión presidencial

CIUDAD DE MÉXICO.- La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), calificó como una “tomada de pelo” la propuesta del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de rifar el avión presidencial y aseguró que una vez más queda en evidencia que las ocurrencias son el motor de creación en los proyectos del Gobierno.

Lo anterior, luego de que esta mañana el Presidente anunció la posibilidad de rifar el avión presidencial a través de la Lotería Nacional la cual expediría seis millones de números para juntar el total del precio de avalúo que son tres mil millones de pesos.

Por ello la DNE manifestó que no se ve por ningún lado una línea de coherencia y que este tipo de ocurrencias desvía la atención pública de los problemas más importantes que le duelen a los mexicanos como la inseguridad, violencia, la falta de empleo, de crecimiento público y de todos estos graves problemas que el Presidente de la República se niega a darle una respuesta a los mexicanos.

En ese sentido, calificaron como una “burrada” querer rifar el avión presidencial, ya que en primera, él no es dueño y se está pagando con un fideicomiso de Banobras; en segunda, la afortunada o afortunado que se lo gane a ver si lo puede meter al estacionamiento de su casa; y tercera, tendría que pagar al fisco como 40 millones de pesos.

Finalmente, aseguraron que en estos momentos los mexicanos no necesitan este tipo de ocurrencias que se asemejan a las de Nicolás Maduro cuando habló con un pajarito y a las de otros presidentes populistas en el mundo, que se necesitan acciones y no que se nos quieran tomar el pelo con este tipo de propuestas.

