Primer bebé de 2020 nació en La Raza

CIUDAD DE MÉXICO.- El primer bebé de este 2020 nació a las 00:01 horas en el Hospital de La Raza y se llamará Elliot Alexander, informó esta mañana el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En un comunicado, detalló que “el primer llanto de un recién nacido en este 2020 fue el de Elliot Alexander, un pequeño que llegó al mundo en el primer minuto del naciente año en el Hospital de Gineco Obstetricia No. 3 del Centro Médico Nacional La Raza”.

Agregó que el menor tuvo un peso de tres kilos 160 gramos, midió 51 centímetros y nació por cesárea. Su estado de salud se reporta como estable.

En tanto, su mamá, Lesli Corina Hernández, fue atendida por especialistas en esta Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), como un embarazo de alto riesgo debido a que padece asma.

“Gracias al esfuerzo de más de una decena de doctoras, doctores y enfermeras, Elliot Alexander es el primer derechohabiente nacido en el IMSS en 2020”, señaló el IMSS.

