Promueve senadora, vivienda colaborativa o auto gestionada para adultos mayores

CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora Gloria Sánchez Hernández, del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, promueve una iniciativa para que, mediante reformas a las Leyes de Vivienda y la de Derechos de las Personas Adultas Mayores, se contemple el modelo de vivienda colaborativa o cohousing, ante las situaciones de discriminación y abandono que viven ciudadanos mexicanos de más de 60 años.

Explicó en su propuesta que los créditos de vivienda que se otorgan a este sector poblacional, omite brindar garantía al derecho humano a una vivienda digna y decorosa.

El modelo de vivienda que se busca incorporar al orden jurídico nacional tiene el objetivo de garantizarles protección y apoyo, además de integrarlos a un proyecto de vida en la actividad cotidiana, menciona la legisladora en su propuesta.

La vivienda colaborativa o cohousing se trata de un desarrollo habitacional en donde hay casas privadas y espacios compartidos, como comedores, bibliotecas y lavanderías; el modelo se sustenta en dos aspectos: humano y sostenible, y también representa la posibilidad de invertir en futuro asistencial.

De acuerdo con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), las personas adultas mayores en México conforman grupo poblacional de más de 13 millones de habitantes, de los cuales, 16 por ciento viven en situación de abandono.

Por otro lado, aunque el 85 por ciento de entre 60 y 75 años, son independientes al momento de realizar las actividades de su vida cotidiana, estudios como la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), señala que el 17 por ciento de personas consultadas menciona que no arrendaría una habitación a una persona mayor.

Aunado a lo anterior, datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), arroja que el 45 por ciento de adultos mayores estima que sus derechos son poco o nada respetados, y el 18 por ciento dice haber sufrido algún tipo de discriminación en el último año, principalmente en la calle, en el transporte público y en la familia.

Ante ese panorama, menciona la senadora Gloria Sánchez, es vital impulsar y promover el envejecimiento activo, lo que requiere de una vivienda digna y decorosa.

En ese aspecto, cabe el acceso a la vivienda colaborativa, de la que existen diferentes tipos: urbanos y rurales; en edificios nuevos; o en edificios rehabilitados. Además, las casas pueden ser de tipo unifamiliar o en bloque, y los espacios comunes.

Por eso, la senadora Gloria Sánchez plantea reformar el párrafo primero y adicionar un párrafo segundo al artículo 5 de la Ley de Vivienda; así como adicionar una fracción III al artículo 21 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Lo anterior, de forma que se establezca que en las políticas y programas públicos de vivienda, así como en los instrumentos y apoyos se contemple el modelo de vivienda colaborativa, conocido como autogestionada, coliving o cohousing.

AM.MX/fm

The post Promueve senadora, vivienda colaborativa o auto gestionada para adultos mayores appeared first on Almomento.Mx.

Share this...

Pinterest Linkedin