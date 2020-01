Propone MC campañas de prevención e información, en donde participen todas las instituciones de salud en los tres órdenes de gobierno

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador José Ramón Enríquez, de Movimiento Ciudadano, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un exhorto al gobierno federal, particularmente a la Secretaría de Salud, a fin de que den

prioridad a campañas de prevención y concientización por enfermedades epidemiológicas y padecimientos oculares degenerativos; asimismo plantea que sea el mismo gobierno federal quien proponga el mes del año en el que se intensifique la atención ocular en México que sería el mes de las cataratas.

Desde la tribuna el legislador indicó que anualmente en nuestro país, miles de personas contraen padecimientos epidemiológicos o degenerativos que provocan daños irreparables a su salud, disminución de su calidad de vida e incluso la muerte.

Refirió que en el 2019, las alertas epidemiológicas estuvieron centradas principalmente en enfermedades como el dengue y la tuberculosis, que tuvieron un aumento exponencial con respecto a años anteriores, por lo que las autoridades sanitarias de todo el país tuvieron que implementar medidas de emergencia para tratar de contener los efectos negativos que conllevan este tipo de enfermedades por su capacidad de propagación.

Mencionó asimismo que la Secretaría de Salud detectó que la tuberculosis fue la segunda enfermedad que más repuntó en el 2019, considerando que en 2018 se registraron 17 mil 171 casos, y para el año que terminó, sumaron 44 mil 439, lo que significa un crecimiento de 159 por ciento.

El senador ciudadano hizo especial mención en un padecimiento que, considera, ha adquirido niveles preocupantes de aparición en la población y que es la principal causa de ceguera reversible en México: las cataratas. “En México entre 2,5 y 3 millones de personas tienen problemas de visión a causa de las cataratas, un padecimiento que puede ser curado con cirugía, sin embargo, solo la tercera parte de ellos se operan”, aseguró.

Apuntó que en nuestro país es momento de pensar en tener cada año un mes intenso de actividades encaminadas a la eliminación de las cataratas, en donde todas las instituciones de salud se involucren y se pueda marcar en la historia, un antes y un después, en la calidad de vida de la gente. “Con voluntad política y organización, podemos lograrlo”, aseveró.

“Estas enfermedades que hemos comentado, son padecimientos que por sus características, son causantes de miles de decesos en nuestro país o que han limitado el día a día de cientos de miles de mexicanas y mexicanos, además generan altos costos para las familias que tienen alguno de sus integrantes enfermos, así como para los organismos de salud públicos que se encargan de atender sus efectos”, señaló.

Indicó que los esfuerzos de todas y todos tienen que enfocarse a las medidas de prevención, ejerciendo una política pública de gran visión, con rostro humano y sensibilidad social, en donde se conjunte la voluntad política de los tres órdenes de gobierno: Federal, Estatal y Municipal; así como promover la participación de la sociedad civil, a fin de sensibilizar a la población y reforzar las medidas preventivas, que reduzcan considerablemente las posibilidades de contagio o continuidad de este tipo de padecimientos.

Finalmente reiteró el compromiso de las y los Diputados y Senadores Ciudadanos, con la salud de las personas. “Consideramos que siempre va a ser mejor tomar las medidas necesarias de prevención en cualquier ámbito de la salud pública, que reaccionar con acciones desesperadas cuando ya se tiene la problemática en curso”, concluyó.

Legisladoras y legisladores de todos los grupos parlamentarios se adhirieron al punto de acuerdo propuesto por el senador.

