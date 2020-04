Propone PAN que Senado done insumos adquiridos a instituciones de salud

CIUDAD DE MÉXICO.- El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) solicitó a la Mesa Directiva del Senado de la República donar cubrebocas, guantes de látex y gel antibacterial a las instituciones públicas del sector salud.

Las senadores y senadores recordaron que el pasado mes de marzo la Secretaría General de Servicios Administrativos del Senado adquirió 20 mil mascarillas o cubrebocas, guantes de látex, así como 800 botellas de gel antibacterial.

“Dado que la emergencia sanitaria ha ocasionado que el Senado de la República no esté operando de manera regular en sus instalaciones, nuestra propuesta es que se entreguen 15 mil mascarillas o cubrebocas, 500 botellas de gel antibacterial y el 75 por ciento del lote de guantes de látex al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorios, al Centro Médico 20 de Noviembre y a otras Instituciones donde se esté dando atención a los enfermos por Covid-19”, propusieron.

Afirmaron que los insumos que done la Cámara alta serán de gran utilidad, sobre todo para el personal médico de esas instituciones, que son la primera línea de defensa contra la pandemia del Covid-19

Además, señalaron que se sabe que esas instituciones padecen insuficiencia de esos materiales para realizar su noble labor.

“En caso que tenga a bien instruir a la Secretaría General de Servicios Administrativos a poner en práctica esta propuesta, le solicitamos amablemente nos informe sobre el destino de esos bienes”, concluyeron.

