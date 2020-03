Protegemos biodiversidad con limpieza de cenotes: Mara Lezama

CANCÚN, Q.R., a 29 de febrero de 2020.- La Presidente Municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, encabezó una jornada del Programa de Saneamiento e Integración Social de Humedales de Agua en la Ciudad de Cancún, para la limpieza del cenote urbano en la Supermanzana 77, del Fraccionamiento “Los Corales”.

Señaló que en 2019 se realizaron 19 jornadas y se acopiaron más de 13 toneladas de residuos en 10 cenotes, en beneficio total de más de 3 mil 300 ciudadanos.

“El objetivo es cuidarlos, ser respetuosos con la naturaleza y por eso venimos con este programa que tenemos para protegerlos, hacer un trabajo en conjunto porque cuando estamos de la mano también con jóvenes, son ellos nuestra herramienta para poder pasar el mensaje a las nuevas generaciones”, expresó ante los vecinos y voluntarios que se dieron cita para participar.

Mara Lezama indicó que este tipo de actividades ambientales también son parte de la migración a una nueva era y lo que marca la Agenda 2020-2030 para el Desarrollo Sostenible que adoptó la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de ser más respetuosos con el medio ambiente.

“Dentro de esa migración tenemos que dejar bien en claro que estos cenotes y humedales debemos protegerlos entre todos”, afirmó.

La Primera Autoridad agradeció la suma en cada fecha de diferentes organizaciones civiles y dependencias como son de Centinelas del Agua A.C., Comisión Nacional del Agua (Conagua), Parley for the Oceans, Bomberos, Protección Civil, Servicios Públicos Municipales, Siresol, Amigos de Sian Ka´an A. C., junto con los habitantes de los alrededores para conservar el lugar.

“Tenemos un gran compromiso para seguir protegiendo la biodiversidad, haciendo un llamado a la comunidad para unirnos en pro de este mundo que tenemos y de un Cancún que nos ha dado tanto, que está cumpliendo 50 años y lo queremos ver limpio, saludable, hermoso, como nosotros lo encontramos”, finalizó.

Durante la ceremonia antes de la limpieza, el secretario de Ecología y Desarrollo Urbano, Armando Lara De Nigris, reiteró que la sociedad debe estar comprometida con el cuidado del entorno, impulsando su conservación, ya que los humedales como el que se eligió para sanear entre los fraccionamientos “Corales” y Jardines de Bonampak, son de gran importancia para la biodiversidad ya que albergan especies diversas de mangle y otro tipo de flora.

Indicó que los servicios ambientales que proporciona dicho cuerpo de agua son la liberación de oxígeno, que contribuye a la reducción de bióxido de carbono y la reducción del ruido urbano, por lo que es importante seguir sumando esfuerzos para estas jornadas de limpieza.

AM.MX/fm

