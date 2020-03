Pymes, importante motor para el desarrollo económico nacional: MC

CIUDAD DE MÉXICO.- A nombre del senador de MC, José Ramón Enríquez Herrera, su compañero de bancada senador Juan Zepeda, presentó iniciativa con proyecto de decreto para impulsar la capacitación, innovación tecnológica, articulación productiva e internacionalización de pequeñas y medianas empresas (Pymes).

El legislador afirmó que se debe también fortalecer su vinculación entre universidades, escuelas superiores e institutos tecnológicos o politécnicos para establecer programas educativos encaminados a impulsar una iniciativa empresarial competitiva.

Las pequeñas y medianas empresas generan, informó el 72 por ciento de empleos en México.

Señaló que la economía mexicana -que se mide a través del Producto Interno Bruto- se contrajo 0.1 por ciento en 2019. Esta es su primera caída en una década, de acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Geografía y Estadística y su proyección para este año que tiene un carácter reservado se calcula entre 0.5 y máximo 1.5 por ciento de acuerdo con el Banco de México.

Este contexto actual, agregó Juan Zepeda, nos invita a replantear diversas acciones para diseñar, emprender, impulsar y fortalecer en materia económica y una de ellas es el papel que debemos asumir ante las Pymes y su importancia en la economía nacional.

No sólo por sus aportaciones a la producción y comercialización de bienes y servicio más por su potencial tan grande de generación de empleos cuando hoy en día el porcentaje del desempleo es de 3.4 por ciento y podría alcanzar en este año 3.7 por ciento.

Mencionó que las Pymes cumplen un rol fundamental para la inclusión social constituyen un eslabón determinante en la cadena de la actividad económica y son esenciales para el desarrollo regional y local.

En el caso de México, según el Inegi, 4. 1 millones son Pymes del total que representa 95.4 por ciento, de estas 3.6 son pequeñas y 0.8 medianas. Su contribución es de 52 por ciento del PIB.

En Movimiento Ciudadano, dijo, estamos seguros de que las pymes en la actualidad tienen que ser eficientes, competitivas y ofrecer productos y/o servicios de calidad ya que a que las condiciones del mercado, a nivel nacional e internacional demandan de las empresas mejorar su calidad.

Para lograrlo, aseveró el legislador tienen que desarrollar y modernizar sus capacidades productivas y administrativas, lo que genera mejores condiciones e incrementará la creación de negocios en su entorno.

Resulta fundamental que autoridades conducentes, instrumenten acciones que contribuyan de manera decisiva en el desarrollo y consolidación de las Pymes, ya que son pieza fundamental para la economía nacional, no sólo por sus aportaciones a la producción y distribución de bienes y servicios, sino por la flexibilidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y su gran potencial de generación de empleos, subrayó.

Indica que entre los obstáculos que encuentran para su desarrollo están la asimetría en el interés para realizar negocios por parte de los empresarios de ambas regiones y los cambios y actualizaciones que sus competidores de mayor tamaño nacionales e internacionales realizan.

El proyecto de decreto que busca adicionar las fracciones XI y XII del artículo 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa fue turnado a las Comisiones Unidas de economía y de estudios Legislativos, Segunda.

