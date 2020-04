Radiohead, Andrea Bocelli, Lupillo Rivera, entre los conciertos online que podrás disfrutar este fin de semana

CIUDAD DE MÉXICO.- El mundo de la farándula encontró una forma maravillosa de cooperar con la humanidad que nos encontramos ahora mismo en cuarentena por coronavirus: conciertos online.

Muchos famosos se han dado a la tarea de hacer conciertos en vivo desde sus casas y transmitirlos, a través de sus redes sociales, para incentivar a que los ciudadanos se queden en casa. Y este fin de semana no será la excepción, por eso acá te dejamos una lista de los imperdibles este fin.

Radiohead

La banda británica anunció que transmitirá sus conciertos más emblemáticos, a través de su canal de Youtube. La primera transmisión fue este jueves con el título “Live From a Tent In Dublin”, un set que tocaron en el Hipódromo de Punchestown en Naas, Irlanda, poco después de lanzar Kid A en octubre de 2000.

Y cada jueves seremos testigos de un nuevo concierto de Radiohead, totalmente gratis y desde la comodidad de nuestra casa. Acá te dejamos el primero.

Andrea Bocelli

El tenor italiano transmitirá, en vivo, a través de su canal de Youtube, un impresionante concierto por el Domingo de Pascua, que ofrecerá en el Duomo en la Catedral de Milán.

Andrea Bocelli dedicará para Italia y para todo el mundo, un mensaje de amor, sanación y esperanza ante este difícil momento que vivimos por la pandemia de COVID-19.

No te lo pierdas este domingo 12 de abril, en punto de las 12:00 horas.

On Easter Sunday (April 12, 2020 at 6PM UK), by invitation of the City and of the Duomo Cathedral of Milan, Italian…

Posted by Andrea Bocelli on Tuesday, April 7, 2020

Lupillo Rivera

Si extrañas los sábados de pachanga de sábado con chelas y amigos, no te achicopales, porque si te quedas en casa, puedes pasar la tarde de sábado con el mismísimo Lupillo Rivera en concierto.

El Ayuntamiento de Tijuana transmitirá en su cuenta de Facebook el concierto de Lupillo Rivera “De su rancho hasta tu casa”, donde el cantante interpretará éxitos que lo han consolidado en el gusto del público como uno de los intérpretes con más sentimiento a la hora de cantar las de dolor.

No te lo pierdas este sábado 11 de abril, en punto de las 19:00 horas.

LUPILLO RIVERA EN CONCIERTO VIRTUAL | AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

¡LUPILLO RIVERA EN CONCIERTO VIRTUAL! Para todos ustedes este sábado 11 de abril en punto de las 19:00hrs disfruten EN CASA, de este concierto privado de Lupillo Rivera con todo México. Desde la página oficial de Facebook del Ayuntamiento de Tijuana.

Posted by Ayuntamiento de Tijuana on Wednesday, April 8, 2020

Fernando Delgadillo

Y porque es viernes de cuarentena y el cuerpo lo sabe, el maestro Fernando Delgadillo, con más de 30 años de trayectoria, dará un concierto para todos sus fans por medio de un Facebook Live, donde interpretará canciones como “Hoy ten miedo de mí”, “Entre Pairos y Derivas” y “Julieta”.

¿Te interesa? Para disfrutar de este concierto solo tienes que estar en casa, en punto de las 10:00 hrs y conectarte a este link.

Hermanos recuerden que el próximo viernes tenemos una cita a las 22:00 hrs.

Posted by Fernando Delgadillo Oficial on Wednesday, April 8, 2020

Cultura Profética

Si lo tuyo es el reggae, no te puedes perder a esta estupenda banda boricua que ofrecerá un concierto, por medio de su cuenta de Youtube, en el que interpretarán éxitos como “Ilegal” o “Baja la tensión”.

Cultura Profética quiere regalarle a sus seguidores un concierto lleno de paz que les permita despejar sus mentes, en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo juntos. La cita es este sábado 11 de abril, en punto de las 13:00 horas.

Universo, nos vemos este 11 de Abril en un concierto virtual en nuestro canal de YouTube. Prográmense: 1:00pm CDMX / 2:00pm Bogota – Lima / 3:00pm San Juan – Caracas / 4:00pm Buenos Aires – Sāo Paulo – Santiago de Chile / 9:00pm Madrid.

Posted by Cultura Profética on Thursday, April 9, 2020

Cirque du Soleil

Pero si lo tuyo no es la música, que te parece quedarte en casa para disfrutar del impresionante espectáculo del del “Cirque du soleil”.

El Cirque du Soleil anunció que cada viernes presenta a sus admiradores sus novedosos espectáculos de 60 minutos de duración en la sección CirqueConnect de su página web oficial. ¡No te lo pierdas y gracias por quedarte en casa!

Recuerda que quedarte en casa no se trata de cuidar solo de ti sino de cuidarnos entre todos.

