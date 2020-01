CIUDAD DE MÉXICO.— Y como era de esperarse, los boletos para el concierto de la banda alemana Rammstein se vendieron como pan caliente y muchos fans se quedaron ‘nomás mirando y llorando’; pero este drama se termina ya mismo porque la banda acaba de abrir otra fecha en el Foro Sol.

OMG! No cabe duda que el cielo escuchó tanta súplica, así que pon mucha atención, porque al parecer ahora sí ya es tu última oportunidad de escuchar tocar en vivo a la agrupación liderada por Till Lindemann.

La siguiente fecha será el 26 de septiembre y más importante aún la venta general arrancará este viernes 24 de enero a las 14:30 horas, a través del sistema Ticketmaster.

El costo de los boletos está entre $2,280 en la Feuerzone GA y, $450 en la zona naranja C

Así que corre, corre, corre, que ya empezó la venta.

The post ¡Rammstein abre nueva fecha en la CDMX y ya empezó la preventa! appeared first on Almomento.Mx.