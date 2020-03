Recompensa por caso Fátima se mantiene vigente, no nadie la ha reclamado: Fiscalía

CIUDAD DE MÉXICO.— La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aclaró que la recompensa ofrecida por el caso Fátima continúa vigente; sin embargo, hasta el momento, nadie ha reclamado el pago.

A través de Twitter, la Fiscalía capitalina informó el estatus actual de la recompensa ofrecida a quien ayudara en la localización, identificación y puesta a disposición de la o las personas relacionadas con el secuestro y homicidio de la pequeña Fátima Cecilia.

Con relación a la recompensa ofrecida a quien aportara información que coadyuvara en la localización, identificación y puesta a disposición de la persona o personas responsables de la muerte de una menor de edad, la #FGJCDMX informa lo siguiente:

— FGJ CDMX (@FiscaliaCDMX) March 2, 2020

La dependencia aclaró que desde el día que se anunció hasta ahora, este pago —de dos millones de pesos para quien condujera a las autoridades hacia los responsables de la muerte de la niña— se encuentra vigente.

“El ofrecimiento, realizado por la FGJ—CDMX para entregar una recompensa por $2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N) SIGUE VIGENTE, desde el día en que la misma se hizo pública”, escribieron.

En este sentido, reiteró que, hasta el momento, ninguna persona ha presentado una solicitud formal para reclamar el pago de la misma.

— FGJ CDMX (@FiscaliaCDMX) March 2, 2020

Gladys Giovana ’N’ y Mario Alberto ’N’ se encuentran en custodia de las autoridades como sospechosos del caso. Fue Irma Reyes, tía de Mario, quien denunció a la pareja, que se escondía en su casa, para que policías acudieran hasta el inmueble por ellos.

Sin embargo, el pasado viernes, el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, informó que la detención de los imputados por el secuestro y feminicidio de la menor, fue por la investigación que realizaron, aunque sí reconoció la participación de la ciudadanía.

La institución agradece la extraordinaria participación de la ciudadanía y considera que su colaboración resultó fundamental, así como las investigaciones realizadas por la FGJCDMX, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,

— FGJ CDMX (@FiscaliaCDMX) March 2, 2020

