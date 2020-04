Reconocen labor de personal de limpia de la alcaldía Cuauhtémoc

CIUDAD DE MÉXICO.— Como una forma de reconocer las labores que realizan día con día, sobre todo, durante la emergencia sanitaria por Covid-19, mil 500 trabajadores del área de Limpia de la alcaldía Cuauhtémoc recibieron una despensa como donación de la comunidad judía “CADENA”.

La entrega se hizo siguiendo las medidas de prevención indicadas, de forma breve y encabezada, únicamente, por el alcalde de Cuauhtémoc Néstor Núñez López, y el representante de Comité Central de la Comunidad Judía en México, Isaac Yudelevich Mezrahi.

Lo jefes de Sector que recibieron de forma simbólica los paquetes fueron: Herminio Cruz, del Sector 14, en la colonia Peralvillo; David Flores, del Sector 10, en la colonia Cuauhtémoc, y Roberto Arreola, del Sector 1, en la colonia Centro Histórico. Ellos se encargarán de hacer llegar las despensas a los demás colaboradores que pertenecen a la Dirección General de Servicios Urbanos de la alcaldía.

Cabe destacar que el cuidado de estos trabajadores ha sido una de las prioridades del alcalde Néstor Núñez durante la emergencia sanitaria; el edil reconoció su esfuerzo manteniendo limpias las calles, no obstante los riesgos que la actividad conlleva.

Además de proporcionales el equipo necesario para realizar su labor, la alcaldía Cuauhtémoc ha sanitizado un total de 289 vehículos recolectores de basura, 242 eran vehículos del área de recolección de residuos sólidos (camiones recolectores, volteos y redilas) y 47 eran vehículos del área de imagen y mantenimiento del espacio público.

