Reforzarán la seguridad en hospitales de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.— El Gobierno de la Ciudad de México anunció que reforzará la seguridad en hospitales capitalinos, donde se atienden casos de Covid-19; se busca evitar agresiones contra el personal médico como las registradas en el hospital General de Zona 48 del IMSS, ubicado en Azcapotzalco.

“Estamos muy preocupados y lamentamos estos hechos, efectivamente se van a reforzar la seguridad de estos lugares, porque es muy lamentable que ocurran con las personas que están velando por nuestra salud, que están velando por la salud de la ciudadanía”, aseguró Rosa Icela Rodriguez, secretaria de Gobierno.



En videoconferencia, la funcionaria pidió a las familias de pacientes de Covid-19 ser más responsables. “Sabemos que tienen dolor, que nos ayuden a valorar no solo una vida, sino que la de todos”, apuntó.

Recordó que el Gobierno capitalino está planeando un programa con empresas privadas, que permita ayudar en el transporte del personal médico y se evite cualquier tipo de agresiones. “Ya se tiene un gran avance pero estamos en los últimos amarres”, apuntó.

Este jueves se denunció la agresión hacia personal del Hospital General de Zona 48, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por parte de familiares de un paciente de Covid-19 que había fallecido.

Un enfermero, identificado como Daniel Zamorano, denunció haber sido golpeado —junto con otro compañero— por familiares de un paciente que falleció a consecuencia de Covid-19. Afirmó que los agresores eran cuatro hombres y dos mujeres, quienes exigían ver a su familiar fallecido.

Tanto hospitales como funerarias deben seguir protocolos sanitarios para evitar la propagación del virus.

