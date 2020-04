Regularán accesos a principales tianguis de Iztapalapa

Six Flags cierra sus parques en México por coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.— Desde este fin de semana, personal de la alcaldía Iztapalapa vigilará que solo una persona por familia ingrese a comprar en los tianguis que hay en la demarcacion para evitar aglomeraciones, anunció la alcaldesa Clara Brugada Molina.

En videoconferencia, la alcaldesa detalló que habrá personal de la alcaldía en los 13 tianguis de mayor afluencia para verificar que sólo haya dos áreas de ingreso, mientras que el resto estará acordonado y vigilado para que sólo entre un comprador por familia.

Habrá por lo menos 15 funcionarios, sin descuidar las brigadas que a diario visitan los cerca de 50 tianguis que se instalan en Iztapalapa y que se encargan de verificar que sólo haya venta de alimentos y productos esenciales.

A partir de este fin de semana se restringirá el acceso a los tianguis en la alcaldía #Iztapalapa. Es la alcaldía en la que se registra el mayor número de contagios por #COVID19.#AsíAmanece con @LeonardoCurzio | https://t.co/sxuOme5wym | @maraduron10 pic.twitter.com/CjYVHAHA3x

— adn40 (@adn40) April 23, 2020

“Con la fase 3, ahora, vamos a implementar otra medida a partir de este fin de semana, a partir de este viernes, en los tianguis, sobre todo los fines de semana que es cuando hay más movilidad de personas en los tianguis y que, lamentablemente, van en familia a comprar.

“Vamos a implementar las medidas para que sólo puedan entrar a los tianguis una persona; los tianguis van a permanecer vendiendo productos básicos o abasto, etcétera, pero no puede ir la población en familia y generándose un problema”, explicó.

Y en @Alc_Iztapalapa siguen los tianguis con miles de personas y sin cubrebocas. @ClaraBrugadaM @GobCDMX #GobiernoElVirusEresTu #Covid_19 #QuedateEnCasa https://t.co/amYPyYyqUD

— Grazi Gr (@gracigu1221) April 23, 2020

Por otra parte, Brugada Molina destacó que, hasta el momento, se han retirado 56 mil 400 tianguistas, el 60 por ciento, de los 94 mil registrados en esta demarcación. Es decir, actualmente siguen laborando 37 mil 600 comerciantes, quienes ofertan productos esenciales.

“Iztapalapa está trabajando en sus tianguis con el 40 por ciento de sus oferentes que tradicionalmente se tiene. Así que, esto no es un tema cualquiera, es un tema muy importante porque esto se ha logrado con acuerdos con todos los tianguis de la demarcación”, indicó.

Resaltó que de los 354 tianguis registrados en la demarcación, se ha acordó la suspensión de los siete más grandes de la demarcación, como el de Las Torres, el del Salado o de Santa, con lo cual se han dejado de instalar 23 mil 500 oferentes, y con ello se ha evitado la concentración de 85 mil compradores.

Autoridades realizaron un operativo en el tianguis #ElSalado en #Iztapalapa para asegurar que únicamente se vendan artículos de primera necesidad. Los comerciantes aseguran que necesitan vender para poder mantener a sus familias.

Tu Mundo #EnTiempoReal con @SarahiUribeG pic.twitter.com/KIINRacIGE

— adn40 (@adn40) April 23, 2020

Te recomendamos:

Xochimilco impondrá ‘Ley Seca’ para evitar contagios de Covid-19

AM.MX/dsc

The post Regularán accesos a principales tianguis de Iztapalapa appeared first on Almomento.mx.