Reina Isabel II dirige mensaje de unidad ante pandemia de COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO.- La Reina Isabel II, cabeza de la corona británica, emitió un mensaje desde su confinamiento en el castillo de Winsdor en el que agradeció a los médicos por su trabajo para luchar contra el coronavirus y apeló a la unidad del pueblo inglés para superar esta pandemia.

“Me dirijo a ustedes en un momento cada vez más difícil, un momento de disrupción en la vida de nuestro país: una interrupción que ha causado dolor a algunos, dificultades financieras para muchos y enormes cambios en la vida cotidiana de todos nosotros“, mencionó la reina.

En un discurso, Isabel II pidió a los británicos que mantengan la calma y el buen humor en tiempos de crisis.

“Espero que en los años venideros, todo el mundo pueda estar orgulloso de cómo se respondió ante este desafío (…) que los que vengan después de nosotros comprueben que los británicos de esta generación fueron tan fuertes como cualquier otra”.

La BBC dio a conocer que se utilizó el salón blanco de Windsor para la filmación, y que la Reina solo estuvo acompañada por un camarógrafo que portaba un traje especial y con la suficiente distancia entre él e Isabel II. El resto del equipo de producción trabajó desde una sala contigua.

Durante sus cerca de siete décadas de reinado, la reina ha reservado sus intervenciones televisadas para momentos de particular trascendencia, más allá de su discurso navideño anual. Esta es la quinta vez que se dirige a los ciudadanos a través de un mensaje televisado, más allá de sus tradicionales mensajes de Navidad.

Las otras cuatro se dieron cuando expresó su apoyo a las tropas británicas durante la Guerra del Golfo, en 1991; después del fallecimiento de Diana de Gales, en 1997; en 2002, por la muerte de la Reina Madre, y cuando conmemoró 60 años de reinado, en 2012.

