Reino Unido declara al coronavirus ‘amenaza grave e inminente’

CIUDAD DE MÉXICO.— Las autoridades de salud de Reino Unido han decidido actuar para evitar la propagación del coronavirus 2019-nCoV, el cual fue calificado como “amenaza grave e inminente para la salud pública”. Esto, tras confirmar cuatro nuevos contagios, lo que eleva a ocho el total de infectados registrados en el país.

“La incidencia o la transmisión del nuevo coronavirus constituye una amenaza grave e inminente para la salud pública”, indicó el Ministerio de Sanidad británico en un comunicado, en el que explica que ya se tomaron medidas para “retrasar o impedir nuevas transmisiones del virus”.

Autoridades británicas han declarado este lunes al #coronavirus como una amenaza «grave e inminente» para la salud pública, al detectarse 4 casos en el Reino Unido. pic.twitter.com/WRYomz68NH

En el marco de estas nuevas medidas, las personas infectadas con el coronavirus pueden ser puestas en cuarentena o ser enviadas a aislamiento de manera forzada, y no podrán partir por su voluntad si constituyen una amenaza para la salud pública.

“Estamos fortaleciendo nuestras regulaciones para que podamos mantener a las personas en aislamiento por su propia seguridad y si los profesionales de la salud pública consideran que pueden estar en riesgo de propagar el virus a otros miembros del público”, comentó para la BBC un vocero del Departamento de Salud.

Casos confirmados de #coronavirus en Europa 🇪🇺:

– Alemania 🇩🇪: 14 infectados– Francia 🇫🇷: 11 infectados– Reino Unido 🇬🇧: 4 infectados– Italia 🇮🇹: 3 infectados– España 🇪🇸: 2 infectados– Finlandia 🇫🇮: 1 infectada– Suecia 🇸🇪: 1 infectado– Bélgica 🇧🇪: 1 infectado

También se designó “al Hospital Arrowe Park [en Merseyside, al norte de Inglaterra] y al Parque Kents Hill [en Milton Keynes, en el centro] como instalaciones de ‘aislamiento’ y la provincia de Wuhan y Hubei como una ‘áreas infectadas’”

Hasta el momento, el número de muertes por coronavirus es casi de mil personas, mientras que el número de casos a nivel mundial ya sobrepasa los 40 mil. Cuatro de ellos fueron detectados recientemente en Reino Unido, estos son conocidos de un paciente británico cuyo caso se registró hace unos días en Francia.

