Renuncia secretario general de la Facultad de Filosofía de la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO.— Ricardo Alberto García Arteaga renunció como secretario general de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), después de ser señalado como un presunto acosador sexual.

En una carta presentada al rector Enrique Graue y al director de la Facultad, Jorge Linares, García Arteaga explicó que su renuncia busca contribuir a una pronta solución del paro de labores en la FFyL, que se realiza desde noviembre del año pasado.

El ahora ex secretario pidió que se realicen las investigaciones y procedimientos conducentes sobre sus acciones en la entidad, como lo indica la legislación universitaria.

RENUNCIA EL SECRETARIO GENERAL DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS:https://t.co/6w8uXoStgm

— Filos_unam (@filos_unam) January 9, 2020

Desde noviembre pasado, estudiantes tomaron las instalaciones de la facultad para exigir la renuncia de personal docente y administrativo con denuncias por acoso o que han sido omisos antes los señalamiento. Asimismo, los planteles 7 y 9 de la Escuela Nacional Preparatoria se unieron a la protesta.

De hecho, de acuerdo con Milenio, estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) número 9 de la UNAM realizaron un bloqueo de manera intermitente en la lateral de Insurgentes Norte y Ricarte.

#Entérate Estudiantes de la Prepa 9 terminan el bloqueo en la lateral de Insurgentes que mantenían desde las 15:43; exigen que las autoridades universitarias firmen una carta en comprometiéndose a que no habrá represalias por los destrozos al interior de la escuela pic.twitter.com/vU4VgGHnnQ

— Azucena Uresti (@azucenau) January 9, 2020

Un grupo de encapuchados se colocó en la vialidad, a la altura del plantel, ubicado en la colonia Lindavista, para exigir que no haya represalias contra ningún estudiante. “Acosadores y corruptos” y “Sin carta de no represalias, no hay diálogo”, son algunos de los mensajes que portan los manifestantes.

En tanto, este jueves, el rector Enrique Graue hizo un llamado a los universitarios a sostener un diálogo abierto a fin de reanudar las clases en los planteles y la Facultad. Señaló que las autoridades universitarias han cumplido con los puntos del pliego petitorio para combatir la violencia de género y erradicarla en la universidad.

El rector de la UNAM, Enrique Graue manifestó su compromiso con la igualdad de género y el respeto a las mujeres, sin embargo; no está de acuerdo con la toma de prepas 7, 9 y la Facultad de Filosofía y Letras donde ya está en riesgo de perderse el semestre.@889Noticias

— Iñaki Manero (@inakimanero) January 9, 2020

AM.MX/dsc

The post Renuncia secretario general de la Facultad de Filosofía de la UNAM appeared first on Almomento.Mx.