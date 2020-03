Respalda ICC México la posición de México ante el Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- La International Chamber of Commerce (ICC) México, respalda las acciones a las que se comprometió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de darle prioridad a las microempresas familiares, además de su llamado a que exista un control al comercio de medicamentos y equipos, para evitar la escasez y el acaparamiento y, así, poder frenar la pandemia COVID-19 a nivel local y global.

La presidenta de ICC México, María Fernanda Garza Merodio afirmó que en la participación del presidente López Obrador en la Cumbre extraordinaria de líderes del G20 celebrada hoy mediante videoconferencia, fue importante su propuesta para prevenir el cierre de fronteras con políticas arancelarias unilaterales; impedir los monopolios comerciales, evitar el uso del precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos y cerrarle el paso a la especulación financiera.

En concordancia con las palabras del Secretario General de la ICC, John W.H. Denton AO, Garza Merodio expresó que en esta etapa en la que México aún se encuentra en la fase 2, es fundamental ir de los compromisos a los hechos, y en el caso de nuestro país subrayó la importancia de permitir que el sector privado participe en la aplicación y desarrollo de pruebas del coronavirus.

Tras la Cumbre extraordinaria de líderes del G20, el Secretario General de la ICC Mundial, John W.H. Denton AO dijo que “el compromiso de las economías más grandes del mundo para promover el suministro y asegurar el flujo libre de equipos médicos es absolutamente esencial. Pero las acciones deben seguir a las palabras. Los países del G20 deben eliminar de inmediato las prohibiciones de exportación que se han implementado en las últimas semanas si queremos que los equipos médicos y las medicinas lleguen a quienes más los necesitan. Esto no puede ser una promesa vacía si vamos a limitar el costo humano de COVID-19 “.

María Fernanda Garza Merodio explicó que este es un momento clave para que, mediante el esfuerzo conjunto del gobierno, los empresarios y la población, se pueda detener la transmisión del COVID-19 con la menor afectación a la salud pública de los mexicanos, el equilibrio financiero de la planta empresarial y productiva del país y la estabilización de la economía mexicana para, una vez superada la crisis, se puedan realizar los esfuerzos comunes para la recuperación de la productividad.

Para lograrlo, la presidenta de ICC México recordó las demandas de la organización como son:

• Controlar las infecciones y asegurar que los productos médicos estén en manos de quienes más los necesitan.

• Prestar apoyo directo a las pequeñas empresas y a los trabajadores.

• Que el sector privado apoye con las pruebas de detección a gran escala.

• Y aumentar la asistencia internacional para ayudar a los más pobres.

Y en el ámbito estrictamente empresarial, destacó que la protección de los trabajadores, los negocios –especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas– y los sectores más pobres de la población es esencial, mediante políticas fiscales, medidas económicas y esquemas dirigidos a contrarrestar los impactos sociales, económicos y financieros por la pandemia COVID-19.

