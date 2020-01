Retiene Conapesca más de mil 300 toneladas de productos pesqueros y acuícolas durante 2019 en La nueva Viga

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que durante 2019 en el interior del mercado La nueva Viga, en la ciudad de México, se lograron retener de manera precautoria mil 311.6 toneladas de especies marinas y acuícolas, cuyos propietarios no pudieron comprobar su procedencia legal ante la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

De acuerdo con un reporte de la Dirección General de Inspección y Vigilancia sobre acciones realizadas durante el 2019 en el principal mercado del país de pescados y mariscos, las retenciones precautorias se dieron luego de haberse llevado a cabo siete mil 930 verificaciones, de las cuales se formularon 276 actas de inspección al no demostrar la legal procedencia de los productos que se pretendían comercializar.

Si el productor no demuestra la legal procedencia, el producto retenido se pone en depositaría y, dependiendo de sus características y fecha de captura, entre otros elementos, se determina si se dona o destruye.

En la central de distribución ubicado al oriente de la Ciudad de México, también se logró el aseguramiento preventivo de 143 vehículos que trasladaban productos del mar y no lograron comprobar su procedencia legal.

La Secretaría de Agricultura, a través de la Conapesca, registró un total de 787 recorridos al interior del mercado, donde de manera coordinada con todo su personal se colocaron 928 puntos de revisión de productos pesqueros y acuícolas.

Durante las acciones de verificación se inmovilizaron diversos productos de manera precautoria, entre los que se destacan: camarón blanco, tilapia, bagre, carpa plateada, mojarra, pargo, sierra, sable y manta.

La Conapesca continuará con los recorridos precautorios, los puntos de revisión y las verificaciones para que el producto que sea comercializado en la central de distribución la nueva Viga, y demás centros de abasto del país, cumpla con los parámetros que la Ley General de Pesca Acuacultura Sustentables señala, y de este modo el consumidor tenga certeza de la legal procedencia de los productos y lo que consume.

