Robert Zemeckis será el director del live-action de ‘Pinocho’

CIUDAD DE MÉXICO.- Es oficial, el director ganador del Oscar, Robert Zemeckis, dirigirá y co escribirá el guion de la nueva versión live-action de Pinocho.

El remake sobre la marioneta que desea convertirse en un niño de verdad ha estado en desarrollo desde hace más de cuatro años. Directores como Sam Mendes y Paul King han esatado a cargo del proyecto durante este tiempo antes de dejarlo a un lado.

El elenco para el largometraje de Robert Zemeckis aún no ha sido determinado. Andrew Miano y Chris Weitz producirán el live action de Pinocho a través de la productora Depth of Field. Jack Rapke y Jackie Levine fungirán como productores ejecutivos.

Zemeckis y Chris Weitz, quien fuera guionista del live-action de Cenicienta, no tomarán en cuenta el último borrador para la película escrito por Simon Farnaby.

Pinocho está planeada para iniciar producción a finales de 2020. El próximo proyecto de Zemeckis que podremos ver en la gran pantalla es Las Brujas con Anne Hathaway como villana, la cual esta prevista para octubre de este año.

