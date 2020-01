Salma Hayek y Charlize Theron podrían testificar en contra de Harvey Weinstein

CIUDAD DE MÉXICO.— Salma Hayek y Charlize Theron están incluidas en la lista de personas que podrían ser llamadas a testificar en el juicio contra Harvey Weinstein. Este martes, los nombres de ambas han salido a relucir durante el proceso de selección del jurado que decidirá el porvenir del productor de Hollywood.

Desde el 6 de enero dio inicio el juicio en contra del productor estadounidense Harvey Weinstein, por los delitos de agresión sexual, ataque sexual en primer grado y violación en primer y tercer grado en contra de dos mujeres.

Y durante la segunda jornada del caso contra Weinstein, el juez James Burke ordenó que comenzara la selección del jurado, proceso que se alargará unas dos semanas.

Como parte del proceso, el magistrado dio a conocer una lista con los nombres de las personas que podrían ser llamadas como testigos o simplemente ser mencionadas durante el juicio. Como era de esperarse, en la lista se mencionaron varias actrices famosas como Salma Hayek, Charlize Theron y Rosie Perez.

¿Por qué Salma y Charlize son consideradas como testigos en el caso Weinstein?

En entrevista con Oprah Winfrey, Salma Hayek confesó que sufrió de acoso sexual por parte de Harvey Weinstein durante la filmación de la cinta Frida. La actriz le dijo a la presentadora estadounidense que trabajar con él la dejó “deprimida y paranoica”.

“Cuando salió la información sobre Harvey, me avergoncé de no haber dicho nada, pero sentía que mi dolor era tan pequeño en comparación con todas las otras historias… Fui cobarde”, confesó después.

Charlize Theron comentó para The New York Times que el productor “no tenía límites”. La actriz señaló que Weinstein esparcía rumores acerca de que ella y otras actrices se acostaban con él para conseguir papeles.



