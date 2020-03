Sax, de ‘La Maldita Vecindad’ se debate entre la vida y la muerte

CIUDAD DE MÉXICO.— Los integrantes de la banda mexicana de rock La Maldita Vecindad pidieron a sus seguidores que le envíen buenas vibras a Sax, quien enfrenta un estado delicado de salud, “derivado de un padecimiento que lo ha aquejado desde hace algún tiempo”.

Por medio de un comunicado, la banda dueña de éxitos como “Pachuco”, pidió a todos “sus buenas vibras y energía para nuestro hermano Sax, para esta delicada situación por la que atraviesa”.

ANUNCIÓ IMPORTANTE.Gracias Pachukos y Rumberas. pic.twitter.com/9CucaAQOsH

— Maldita Vecindad (@MalditaVecindad) March 8, 2020

Respecto a sus próximas presentaciones, la banda comentó que mantendrá informados a sus seguidores, por medio de sus canales oficiales.

Roco Pachukote, líder de la banda, compartió el comunicado en su cuenta de Twitter sin dar más detalles.

Entre sus últimos proyectos la Maldita Vecindad unió fuerzas con La sonora Santanera para combinar el ska y la cumbia y dar vida a un proyecto para transmitir la música popular a todas las generaciones.

Todo nuestro apoyo solidaridad y comprensión a las mujeres. Ni una muerta más. MUJER – Maldita Vecindad @rocopachukote @pachuco_boogie @Sonora_Vecindad @TaxiElCocodrilo pic.twitter.com/yKjUOedbl0

— Maldita Vecindad (@MalditaVecindad) March 8, 2020

