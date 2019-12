Saxofonista mixteca debe ser declarada por CEAV víctima de violaciones a sus derechos humanos: López Rabadán

CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, solicitó a la nueva Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) declarar como víctima de delito y violaciones graves a sus derechos humanos a la saxofonista mixteca María Elena Ríos Ortiz, quien fue atacada con ácido el pasado 9 de septiembre en su natal Huajuapan de León, Oaxaca.

“El Ejecutivo federal tiene conocimiento de estos lamentables hechos, ya que el pasado 6 de octubre, durante un evento público en la gira realizada por la entidad oaxaqueña, Silvia Ríos, hermana de la saxofonista, le solicitó ayuda para María Elena y éste se comprometió públicamente de que se le brindaría atención médica”, urgió López Rabadán.

Lo anterior se dio a conocer luego de que medios de comunicación publicaran una carta dirigida al mandatario federal, de fecha 16 de diciembre, en la que Silvia Ríos solicita nuevamente el apoyo del Ejecutivo federal para que su gobierno asuma el costo de las intervenciones médicas y del tratamiento, así como la exigencia de que la Fiscalía General del Estado realice una investigación transparente y profunda para la captura y presentación de los responsables.

Toda vez que no existe una Comisión Estatal de Víctimas se solicitó, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 88 Bis de la Ley General de Víctimas, que se evalúe y otorguen las medidas de ayuda inmediata, las de traslado, alojamiento y alimentación, así como protección y asesoría jurídica en favor de María Elena Ríos como víctima directa y de Silvia Ríos como víctima indirecta, además de la consecuente reparación integral del daño por las violaciones graves a sus derechos humanos, señaló la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

López Rabadán apuntó también que esta es una lamentable situación originada por el ataque que sufrió la joven de 26 años, María Elena Ríos Ortiz por un sujeto desconocido que roció ácido en el rostro y cuerpo de la saxofonista, y que desde hace tres meses ha trastocado su vida personal, profesional y familiar, ya que han sido objeto de amenazas de muerte y hoy temen por su integridad y seguridad.

Por último, la legisladora indicó que de acuerdo con información del Gobierno del Estado de Oaxaca y publicada en medios de información, el pasado viernes 13 de diciembre la víctima llegó a la capital del país para ser atendida en el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados (CENIAQ) del Instituto Nacional de Rehabilitación. Hasta el momento no ha sido identificado el atacante por parte las autoridades y además tampoco era conocido por la víctima.

