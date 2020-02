Se amplía plazo de convocatoria para estancias en la Nasa

CIUDAD DE MÉXICO.- La Agencia Espacial Mexicana (AEM), organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), amplió el plazo para que estudiantes de nuestro país puedan realizar estancias inmersivas de investigación en el Ames Research Center de la NASA (National Aeronautics and Space Administration), en este otoño 2020.

“El 25 de febrero de 2020 es la nueva fecha límite para que las Instituciones mexicanas de educación superior públicas y privadas que así lo soliciten, puedan postular a sus estudiantes, a fin de llevar a un siguiente nivel el talento y compromiso que nuestras nuevas generaciones ya han demostrado en la materia espacial”.

Salvador Landeros Ayala, director general de la AEM destacó: Se redoblan esfuerzos para que la juventud pueda tener cada vez más oportunidades de acceder a una formación especializada, que le permita integrarse a los sectores estratégicos de telecomunicaciones, observación de la tierra y exploración espacial.

Landeros recordó que las naciones que han apostado al conocimiento y talento joven, han logrado ubicarse, en lapsos relativamente cortos, como potencias tecnológicas, por lo que llamó a las Instituciones de educación superior a apoyar a sus estudiantes hacia estas experiencias formativas, para beneficio de México.

Las personas interesadas deben cursar carreras o posgrados en Ciencias, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas; contar con un promedio mayor de 8.5, y con más del 75 por ciento de los créditos del plan curricular (en caso de contar sólo con estudios de licenciatura), así como certificación del idioma inglés.

Agregó que, a partir del 2 de marzo de 2020, la AEM comunicará por correo electrónico a las instituciones mexicanas participantes, si su propuesta está entre los cinco candidatos.

Los detalles de la convocatoria “NASA Otoño 2020”, pueden consultarse en: http://www.educacionespacial.aem.gob.mx/estancias-aem_20193.html

AM.MX/fm

