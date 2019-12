Se incorporan más servidores públicos al Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO.- Diecinueve servidores públicos que desempeñan funciones legislativas y parlamentarias en distintas áreas de la Cámara de Diputados ingresaron al Servicio de Carrera de esta institución legislativa.

Lo anterior, derivado de la resolución tomada por el Consejo Directivo del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados el 13 de diciembre, con lo que se concluyó su proceso de ingreso iniciado en el año 2000, cuando participaron en el concurso para pertenecer al servicio.

Así se da cumplimiento al acuerdo adoptado por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos en marzo de 2019, en el sentido de retomar y analizar este asunto que se encontraba inconcluso desde hace casi 20 años.

También cumple con el plan de trabajo trazado por el Consejo Directivo del Servicio de Carrera en abril, en lo referente a la atención de este grupo de servidores públicos.

Éste es un hecho de particular relevancia, porque obedece a la decisión de la Presidencia de la Mesa Directiva, los Grupos Parlamentarios de esta LXIV Legislatura y la Secretaría General de la Cámara, a fin de implementar el Servicio de Carrera como un componente esencial de la profesionalización y transformación institucional de esta asamblea.

La resolución del Consejo Directivo se enmarca en sus funciones y atribuciones establecidas en el Estatuto de la Cámara, y es resultado de un profundo análisis jurídico y administrativo que le fue encomendado a la Unidad de Capacitación y Formación Permanente, área encargada de la implementación del servicio de carrera, en coordinación con la Secretaría de Servicios Parlamentarios, la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, así como la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

La destacada incorporación de estos servidores públicos se suma al conjunto de personas que alcanzó el puntaje necesario para ingresar al Servicio de Carrera como resultado del concurso interno en plazas dedicadas a la investigación parlamentaria. A todos ellos les será expedido formalmente su nombramiento como integrantes del Servicio en un acto que tendrá lugar en enero próximo.

Su incorporación representa un paso más en la consolidación de un proyecto de la mayor relevancia para la Cámara de Diputados, que está orientado a mejorar su funcionamiento institucional para el cabal cumplimiento de sus facultades constitucionales, en beneficio de las y los mexicanos.

Así, esta LXIV Legislatura refrenda una vez más su voluntad para transitar hacia un parlamento más efectivo ante las nuevas realidades sociales y políticas del país.

