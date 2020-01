Se registra incendio de pastizales de Xochimilco

CIUDAD DE MÉXICO.— Servicios de emergencia combaten un incendio de pastizales en el punto conocido como Ciénega Grande de Xochimilco, Paraje El Charco. El humo pudo apreciarse en varios puntos de la Ciudad de México.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de la Ciudad de México informó que hasta el momento, se reporta una superficie de 5 hectáreas afectadas; mientras que Sistemas de Aguas de la CDMX habilitó garzas para apoyar con agua.

Sobre el incendio en Ciénega Grande @XochimilcoAl; cuerpos de atención de emergencias continúan trabajando en el control. Se reporta una superficie de 5 hectáreas afectadas. @SacmexCDMX ha habilitado garzas para apoyar con agua. #TrabajandoJuntos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/9jUqMBQJcH

— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 27, 2020



Por su parte, el Heroico Cuerpo de Bomberos capitalino indicó, en su cuenta de Twitter, que a las 15:00 horas, el incendio lo han extinguido en un 70 por ciento, por lo que continúan laborando en coordinación con personal de la Comisión De Recursos Naturales (Corena) y Protección Civil.

En tanto, las autoridades de la alcaldía reportaron que a la zona solo se le permite de momento acceso a cuerpos de emergencia.

En este momento, nuestro alcalde @JoseCarlosXoch se encuentra encabezando los trabajos de los cuerpos de emergencia en el incendio de Ciénega Grande. pic.twitter.com/Bx1UX5j3ar

— Alcaldía Xochimilco (@XochimilcoAl) January 27, 2020

Hasta el momento, se desconoce las causas que originaron el fueron, aunque no se han reportado personas lesionadas. Los bomberos continúan sofocando las llamas, además están enfriamiento la zona sofocada para que no se reactive el fuego.

El humo provocado por el incendio se pudo ver en distintos puntos de la ciudad, por lo que usuarios de redes sociales no dudaron en postear algunas fotos de cómo se veía la columna de humo en el cielo de la CDMX

Desde Torre Mayor se ve muy fuerte el incendio pic.twitter.com/bRbz2HHmEC

— Iván Felipe (@ifflux) January 27, 2020

#Precauciónvial

Servicios de emergencia se aproximan para laborar por incendio de pastizal sobre Canal de Chalco y Técnicos y Manuales, colonia Parque Ecológico de Xochimilco, @XochimilcoAlEl humo se observa desde distintos puntos al oriente de la #CDMX pic.twitter.com/sTTR5nqBqb

— Fely Carnalla (@fely_carnalla) January 27, 2020

Debido a este incendio, la dependencia dio algunas recomendaciones a la población de Xochimilco:

Cerrar puertas y ventanas.

Usar cubrebocas y cubrir el rostro con un paño húmedo.

Las personas con enfermedades respiratorias y cardiacas, así como adultos mayores, mujeres embarazadas y niños son más susceptibles de verse afectados por el humo de incendio forestal.

Mantenerse alejado del incendio en sentido contrario a la dirección del viento.

Sigue nuestras recomendaciones si detectas la presencia de humo de un incendio forestal #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/KP2b9pXpY4

— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 27, 2020

