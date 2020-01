Se reúne Miguel Torruco con el presidente de Iberia para fortalecer la conectividad con España

MADRID, ESPAÑA.- Durante su último día de trabajo en la Feria Internacional de Turismo de España (Fitur), el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, se reunió con el presidente de Iberia, Luis Gallego, con quien conversó sobre el incremento de rutas y frecuencias de esta línea aérea hacia nuestro país.

El titular de la Secretaría de Turismo afirmó que el objetivo principal de este encuentro fue el fortalecimiento de la conectividad entre México y España, ya que en 2018 la llegada de ciudadanos españoles a territorio mexicano ocupó la séptima posición del total de turistas que arribaron a nuestro país, registrando un crecimiento de 2.4 por ciento con respecto al año previo.

Para Iberia, México es su mercado más grande en América Latina. De acuerdo con información de la aerolínea, el año pasado su oferta superó los 662 mil asientos, 6.5 por ciento más que en 2018, con un crecimiento de pasajeros del 9.3 por ciento.

Actualmente, durante el verano ofrece dos vuelos diarios entre Madrid y la Ciudad de México, aunque han llegado a operar hasta tres frecuencias directas al día.

Iberia presenta también a los mexicanos más de cien destinos en Europa, África y Asia; en tanto que igualmente ha crecido en México donde, a través de una alianza con Interjet, brinda más de treinta destinos en el país que conectan con sus vuelos procedentes de Madrid.

Gallego externó que Iberia siempre ha intentado acompañar los movimientos migratorios en ambos sentidos, así como a los flujos de inversiones que han generado riqueza y permitido la internacionalización de muchas empresas españolas; y también al turismo, que es un gran motor de la economía.

Por su parte, el secretario Torruco Marqués destacó la importancia de la presencia española en la industria turística mexicana, donde ha invertido principalmente en el sector de la hotelería. Actualmente, los destinos que concentran estos capitales son: Cancún, donde tienen siete mil 820 habitaciones; Riviera Maya, con mil 882; Isla Mujeres, con mil 148; Los Cabos, con mil 882; Nuevo Vallarta, con mil 145; Mazatlán, con 716; y Cozumel, con 540 cuartos.

Añadió que en 2018 la inversión española en actividades relacionadas con el turismo en México llegó a los 213 millones de dólares; mientras que en los primeros nueve meses del año pasado sumó 151 millones de dólares, posicionando a esa nación como la segunda con mayores inversiones turísticas en nuestro país en los últimos 20 años.

Precisó que entre 1999 y hasta septiembre del 2019, la inversión turística acumulada de Estado Unidos es de 14 mil 30 millones de dólares, lo que lo ubica en la primera posición, seguido de España con mil 935 millones; Canadá, con mil 716 millones; Francia, con 730 millones; y el Reino Unido e Irlanda del Norte con 523 millones de dólares.

El titular de Sectur explicó que para motivar la inversión española en turismo en nuestro país, el gobierno de México cuenta con planes e incentivos específicos, como los programas fiscales de deducción inmediata e incentivos de impuestos federales en adquisición de bienes nuevos de activo fijo para compañías que no tiene permanencia establecida en el país. La acreditación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) es deducible al cien por ciento y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) se aplica en porcentajes específicos.

Respecto a los bancos que apoyan las inversiones turísticas en México, se cuenta con el apoyo del Banco Nacional de Comercio Exterior y Nacional Financiera, con quienes recientemente la Secretaría de Turismo firmó un convenio de colaboración con el objetivo de establecer las bases para que ambas instituciones diseñen y ponga en operación, de manera conjunta, programas y productos financieros especializados y dirigidos a satisfacer las necesidades de las empresas que participan en este sector, considerando tamaño, línea de producto, segmento de demanda, destino y región.

Sostuvo que el año pasado ambos organismos financieros otorgaron créditos por 14 mil 770 millones de pesos a más de dos mil micros, pequeñas, medianas y grandes empresas. Esta cantidad de dinero fue superior en 8.4 por ciento a lo prestado en 2018.

Por lo que se refiere a incentivos fiscales, el gobierno de México presentó en enero de 2019 el Programa Fiscal Para La Zona Fronteriza con Estados Unidos, que ha beneficiado a seis estados del país con la disminución del IVA, del 16 al ocho por ciento; y del ISR, que pasó del treinta al veinte por ciento, lo cual ha incentivado la inversión en toda esta franja fronteriza.

Finalmente, el secretario Torruco Marqués recordó que los gobiernos de México y España han firmado 27 acuerdos bilaterales para diferentes ámbitos, varios de los cuales se refieren al sector turismo y se encuentran vigentes.

Entre éstos destacan el Acuerdo de Cooperación Turística, firmado en 1996; el de Cooperación Económica y Financiera (1998); el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (2016); y el Convenio Sobre Transporte Aéreo (2017).

Por otra parte, el titular de Sectur también concedió entrevistas de prensa y, para finalizar la gira de trabajo, se entrevistó con Marco Guiducci, director de “Viva México”, tour operadora italiana especializada en nuestro país, con quien conversó sobre la implementación de estrategias para hacer crecer el flujo de turistas de Italia hacia destinos mexicanos.

