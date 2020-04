Segob emite apercibimiento público a TV Azteca tras mensaje de Javier Alatorre

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunciará respecto al llamado que hizo Javier Alatorre a no seguir la recomendaciones del subsecretario de Salud, la Secretaría de Gobernación (Segob) apercibió oficialmente a la televisora TV Azteca.

A través de un comunicado, la dependencia llamó a Azteca a cumplir las disposiciones del Consejo de Salubridad General en el marco de la emergencia sanitaria.

“De conformidad con la Constitución y la legislación aplicable, se le APERCIBE a manifestar públicamente su respeto a las disposiciones sanitarias contenidas en la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, sumándose al frente común convocado por la Secretaría de Salud”.

Además, hizo una advertencia a la emisora sobre las posibles consecuencias legales de sus acciones.

“Haciendo de su conocimiento, que, en caso de incumplimiento, esta Secretaría iniciará el procedimiento administrativo sancionatorio establecido en la ley”.

En el apercibimiento público se especifica que el artículo 4to Constitucional establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud; el 6to de la carta magna garantiza que la manifestación de ideas no será objeto de inquisición judicial o administrativa a menos que perturbe el orden público.

El documento finaliza haciendo énfasis en que “la Secretaría de Gobernación tiene facultades para vigilar el cumplimiento irrestricto de las transmisiones de radio y televisión, a efecto de que no se violenten los derechos de terceros, como en este caso, el derecho a la salud”.

