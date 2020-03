Senado emite Plan Mínimo de Operaciones para prevenir contagios de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- La Mesa Directiva, que preside la senadora Mónica Fernández Balboa, emitió el Plan Mínimo de Operaciones del Senado de la República, cuyo objetivo es lograr el distanciamiento social para mitigar la transmisión poblacional del virus SARS-CoV2 (Covid-19).

A este Plan quedará sujeto todo el personal de las áreas parlamentarias, administrativas y técnicas de la Cámara de Senadores.

En el documento se establecen las medidas preventivas que se deberán poner en marcha para el control de los riesgos para la salud que implica el Covid-19, así como para disminuir el número de contagios de persona a persona y, por ende, la propagación de la enfermedad.

La Mesa Directiva instruyó a los titulares de las diferentes áreas a instrumentar los mecanismos necesarios, incluso a distancia, que permitan asegurar la continuidad de los procesos sustantivos e institucionales a su cargo, de tal forma que no sea necesario la presencia total de su personal, en tanto persista la emergencia de salud pública.

Para ello, se deberá asegurar el trabajo presencial mínimo de los servicios de seguridad, médicos, suministro de agua, limpieza y aquellas labores indispensables que garanticen el cumplimiento de las funciones a su cargo y la continuidad de las operaciones de sus áreas.

Cada área definirá su mecánica interior y privilegiar en lo posible el trabajo a distancia. En cada fase de la contingencia se irá adecuando esta medida, se menciona en el documento que firma la senadora presidenta Mónica Fernández Balboa.

También se giraron instrucciones a los titulares de las áreas a que aseguren los servicios de apoyo posible que brindan a senadoras, senadores y Órganos de Gobierno.

Los titulares remitirán a la Mesa Directiva sus datos de contacto y de un servidor público de su área, con igual capacidad de decisión, para facilitar la comunicación y la atención de cualquier requerimiento de su competencia.

El Plan define que aquellas personas que no asistan al recinto del Senado de la República coadyuvarán desde su casa con las tareas del área a la que se encuentren adscritos, en los términos que para tales efectos defina su titular.

Dispone que las áreas competentes deberán asegurar el funcionamiento logístico de las reuniones de los órganos de gobierno, de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC, del Grupo Plural de Trabajo creado para dar seguimiento a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del virus COVID-19.

Además, los titulares de las áreas responsables deberán mantener el pleno funcionamiento de la página web del Senado y reportar, de forma inmediata, a la Dirección General de Servicios Médicos las contingencias de salud que presente el personal a su mando que cubre el trabajo presencial en el recinto del Senado de la República.

En caso de que se emitan disposiciones sanitarias adicionales por parte de las autoridades competentes, se podrán realizar adecuaciones al presente Plan.

El Plan Mínimo de Operaciones del Senado de la República precisa que en el tiempo que dure la contingencia, en solidaridad con los trabajadores y en apego a las medidas contenidas en el punto de acuerdo aprobado el 18 de marzo, no se harán movimientos ni de altas ni de bajas de personal.

AM.MX/fm

The post Senado emite Plan Mínimo de Operaciones para prevenir contagios de Covid-19 appeared first on Almomento.Mx.

Share this...

Pinterest Linkedin