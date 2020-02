Senado encabezará un proyecto de outsourcing benéfico para todo el país: Ricardo Monreal

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, indicó que el Senado de la República tiene la obligación de ponderar, moderar y encabezar un proyecto de outsourcing que sea benéfico para el país, y que no afecte ni perjudique el empleo o la economía.​

​Afirmó que su bancada actuará con responsabilidad y sin excesos frente a este tema. “No acudiremos a radicalismos que afecten al empleo o al desarrollo económico del país”, apuntó. ​

​Tras una reunión con empresarios, el senador indicó que este sector le ha pedido que el outsourcing no se prohíba, pues de hacerlo será un quebranto para las empresas que han utilizado esta figura y han actuado conforme a la ley.​

​Reveló que también lo han buscado líderes sindicales, quienes quieren emitir su opinión e incluso han realizado propuestas de modificación al dictamen presentado. ​

​El legislador dijo que el Senado respeta todas las voces, por lo que el propósito del Parlamento Abierto en la materia, que se realizará este 12 de febrero, es sacar conclusiones y construir una legislación que pueda tener un amplio consenso. “Este ejercicio nos da la posibilidad de enmendar, corregir o enriquecer los dictámenes que estamos aprobando en Comisiones”, puntualizó.​

​Aseguró que Morena no tiene una posición al respecto, pues esperarán los resultados del Parlamento Abierto. “Vamos a discutirlo en el Grupo Parlamentario para llevar al Pleno una sola voz”, indicó. ​

​Monreal Ávila garantizó que no se va a afectar el empleo, sin embargo, consideró una obligación regular el abuso de la subcontratación. Detalló que, aunque no tiene dudas de que hay empresarios que cumplen con la ley, hay quienes han abusado y de esta figura jurídica, convirtiéndola en “una mina de negocios particulares, evadiendo al Fisco y lastimando al trabajador”.​

​También, el legislador confirmó la visita de senadores a la Corte el 12 de febrero a las 11:00 de la mañana. Reiteró que la reunión en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se trata de un gesto de cortesía política.​

​Detalló que en la reunión conocerán el contenido de las propuestas de reformas en materia de justicia, sin embargo, dijo que recibir la propuesta de reforma de la Corte no implica que vaya a salir tal cual. “El Senado va a enriquecerla, va a mejorarla, va a ampliarla o va a adicionar temas. Es un punto de partida”, asentó.​

​Informó que al encuentro acudirán los integrantes de la Comisión de Justicia, así como las presidencias de la Comisión de Gobernación, de la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, y los coordinadores de los Grupos Parlamentarios.​

