Senador compra una ambulancia para indígenas con su aguinaldo

MÉXICO.- El senador de Morena, Primo Dothé Mata, ocupó su aguinaldo para comprar una ambulancia que transporte a indígenas potosinos, hidalguenses y veracruzanos a servicios médicos de Tercer Nivel.

Dichos servicios médicos se encuentran a una distancia de 450 kilómetros de las comunidades indígenas de las huastecas, un total de siete horas de viaje.

Primo Dothé donó todo su aguinaldo para adquirir un vehículo de pasajeros modelo 2020. La unidad tuvo un costo -ya equipada- de cerca de un millón de pesos.

Como el aguinaldo resultó insuficiente el senador usó un crédito personal para sufragar la unidad de contado.

En la presentación pública de la unidad vehicular el legislador dijo que más de un millón de personas que habitan las huastecas de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Veracruz, no cuentan con especialistas médicos de ninguna disciplina, mas que a 8, 10 o hasta 12 horas de viajes por brechas y carreteras hasta llegar a las capitales de sus respectivos estados.

También dijo que las familias indígenas no cuentan con el dinero para sufragar los costos del transporte comercial. “De tal manera que en muchas ocasiones, cuando en la zona se les canaliza a atención especializada, es casi una sentencia de desahucio” explicó.

Primo Dothé Mata piensa que el verdadero valor de la Unidad de Traslados para Pacientes Indígenas no reside en el millón de pesos de su costo, sino en la posibilidad de mantener el estado de vida digna e incluso el garantizar la propia vida de los pacientes.

