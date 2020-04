Separan de cargo a chofer ligado a choque de trenes en Metro Tacubaya

Vive Latino no se cancelará: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.— El conductor involucrado en el choque de trenes en la estación Tacubaya, de la Línea 1, fue separado del cargo, pero no ha sido despedido, informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

A través de una tarjeta informativa, el STC aseguró que el conductor no fue despedido, así como a ningún otro trabajador, luego de que integrantes del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Metro bloquearon la avenida José María Izazaga y Eje Central, para denunciar el despido de dos operadores.

Destacó que ambos operadores ligados al accidente registrado el pasado 10 de marzo fueron citados en el área jurídica para otorgarles su derecho de audiencia, como procede cuando existen imputaciones de faltas laborales.

El STC Metro indicó que en este marco, se realizaría el levantamiento de actas administrativas para indagar su posible existencia, y en su caso, se aplicarían sanciones en términos de la normativa interna.

De acuerdo con Milenio, el conductor no forma parte del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Metro; además de que este agrupamiento no administra las relaciones colectivas en el Sistema de Transporte Colectivo, conforme a la ley aplicable.

El 10 de marzo, dos trenes chocaron en la estación Tacubaya, de la Línea 1 del Metro, alrededor de las 23:30 horas, lo que dejó un saldo de una persona muerta y 41 más lesionadas.

La semana pasada, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) reveló que el choque fue a consecuencia de errores humanos y omisiones del conductor y una reguladora del puesto central de control del Metro.

