Sheinbaum descarta cierre de escuelas por coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.— Luego de que la OMS declaró al coronavirus como una pandemia global, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que de momento no se prevé el cierre de escuelas en la Ciudad de México por el Covid-19. Afirmó que se están tomando todas las previsiones.

“No estamos minimizando el tema, sino simplemente siguiendo los protocolos internacionales”, afirmó la mandataria capitalina, tras salir de Palacio Nacional, donde se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador para analizar temas relacionados con la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

De acuerdo con La Jornada, Sheinmbaum Pardo refirió que las autoridades capitalinas actúan a partir de la información que emite a diario la Secretaría de Salud federal, y exhortó a los padres de familia tomar “en serio” las medidas preventivas.

“Ellos (funcionarios federales) plantean que todavía estamos en fase 1, que todos los casos son importados y controlados, y si hubiera una fase siguiente de inmediato informaríamos a la población”, indicó.

La jefa de gobierno aseveró que sí hay medidas de precaución en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en particular con los viajeros procedentes de Europa. “Se reciben a todos los pasajeros que pueden tener problemas, se les toma la temperatura, todo lo que se llama las medidas de contingencia epidemiológica”, apuntó.

Sobre la posibilidad de que se cancelen eventos deportivos en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum señaló que la Secretaría de Salud será la que determine acciones futuras; por ello, reiteró, se debe atender las indicaciones de las autoridades federales.

