Sí hay reportes de extorsión en mercados de la Cuauhtémoc: alcalde

CIUDAD DE MÉXICO.— El alcalde de Cuauhtémoc, Néstor Núñez, aseguró que en locatarios de al menos tres mercados de la demarcación son víctimas de extorsión; por lo que no descarta que estos delitos estén relacionados con los recientes incendios ocurridos en centros de abasto de la zona.

Tras participar en la inauguración del Trolebici en Eje Central, Núñez López refirió que existen reportes de extorsión por parte de los locatarios de los mercados Lagunilla Ropa, Granaditas y Mixcalco, todos ellos en la colindancia entre en barrio de Tepito y el Centro Histórico.

“La problemática de extorsión en mercados públicos está presente en la Cuauhtémoc, especialmente en el Centro Histórico y en la zona del norte de la alcaldía”, afirmó.

Señaló que en el caso del Mercado Abelardo Rodríguez, la Fiscalía General de Justicia capitalina continúa investigando las causas del incendio de un local, pero no se descarta que se trate de un caso de extorsión. Ya que dicho centro de abasto se ubica en el entorno de los mercado Lagunilla y Mixcalco, donde hay reportes de extorsión.

En el caso del Mercado de San Cosme, donde se afectaron 201 locales, el alcalde indicó que la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que las llamas se originaron por un corto circuito en instalaciones eléctricas.

La hipótesis de que los incendios registrados durante los últimos meses en distintos mercados fueron provocados u ocasionados por presuntos extorsionadores, surgió luego del evento registrado en el Mercado Morelos, en donde comerciantes habían manifestado su molestia ante las constantes extorsiones de las que eran víctimas.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que la Fiscalía capitalina realiza los peritajes correspondientes para conocer el origen del fuego, por lo que dijo que deberán esperar los resultados antes de suponer que fue provocado.

¿Qué está sucediendo en los mercados públicos de la CDMX?

