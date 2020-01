Solicita senadora informe de los hechos ocurridos en el Penal de Cieneguillas

CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo solicitó a las instituciones de seguridad y justicia del estado de Zacatecas informar sobre los hechos del 31 de diciembre de 2019 y el 2 de enero del 2020 en la penitenciaria de Cieneguillas, donde murieron 18 reos y 15 más resultaron heridos.

Mediante un punto de acuerdo presentando ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora solicitó a los titulares de la Fiscalía General de Justicia del Estado y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Francisco José Murillo Ruiseco y Salvador Eduardo Villa, respectivamente, informar sobre los avances de las investigaciones de las riñas.

Mientras que, a las autoridades del Centro Regional de Reinserción Social (Cerereso) de Cieneguillas pidió informar sobre el estado que actual del centro penitenciario, así como del estado de salud de los internos lesionados.

“Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo el respeto a los derechos humanos, la paz y el combate a la corrupción constituyen ejes principales de acción, por ello resulta urgente formular una política penitenciaria que prevenga, controle y sanciones a los custodios y funcionarios penitenciarios corruptos”, mencionó la senadora.

Geovana Bañuelos destacó que la deficiencia del sistema penitenciario mexicano se origina por la rampante corrupción que ha imperado durante años, así como las limitadas condiciones materiales de los penales y el número insuficiente de personal de seguridad.

Por lo cual solicitó al gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cisterna, mejorar y renovar la política penitenciaria de la entidad, a fin de atender las problemáticas detectadas en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos; e implementar un nuevo eje estratégico para evitar cualquier tipo de delitos en el sistema penitenciario.

La legisladora por Zacatecas sostuvo que la compleja situación que se vive en el Cerereso es el resultado de una serie de hechos trágicos sin atender: en 2009, 53 reos se fugaron del penal; en 2012 una riña cobró 4 vidas y en 2016 la directora del Cerereso fue secuestrada y desaparecida.

“En 2017 se encontró una granada de fragmentación y una fuga más; en 2018 fue asesinado el Jefe de Custodios y un día antes del hecho del 31 de diciembre se confiscaron armas blancas, celulares y drogas”, relató Geovanna Bañuelos.

Geovanna Bañuelos recordó que Zacatecas es uno de los estados peor calificados con mayores índices de corrupción y violencia. Desafortunadamente y encontraste, ocupa el lugar 13° de investigaciones iniciadas por responsabilidad administrativa, con 539 carpetas.

“Sólo con este preámbulo, se puede comprender lo ocurrido el 31 de diciembre en Cieneguillas, un penal de mínima seguridad que tiene a 1 mil 120 reos de los cuales cerca de 400 son del fuero federal”, señaló la legisladora.

Por ello, Geovanna Bañuelos considera importante que Ismael Camberos Hernández, Secretario de Seguridad Pública del estado, explique las acciones llevadas a cabo para erradicar la corrupción y combatir la violencia y la delincuencia en la penitenciaria de Cieneguillas.

Asimismo, la zacatecana pide a la Secretaría de la Función Pública en la entidad, informar qué garantías otorga la institución a los funcionarios penitenciarios para promover la denuncia de actos de corrupción.

