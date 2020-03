Sony prepara spin-off de Spider-Man con un guionista mexicano

CIUDAD DE MÉXICO.- El Spider-Verse de Sony toma cada vez más forma. Con el éxito que significó Venom (2018), además de la llegada de Morbius, Sony continuará estrenando cintas protagonizadas por personajes secundarios del mundo de Spider-Man y ahora lo hará de la mano de un mexicano que conoce muy bien al arácnido.

Mientras se desarrollan Venom 2 y Morbius, según información de The Wrap, el estudio ya está trabajando en un próximo spin-off enfocado en otro personaje del mundo del Hombre Araña y Roberto Orci será el encargado del guion para esta nueva cinta inspirada en los comics de La Casa de las Ideas.

Orci ya trabajó con Sony y con Spider-Man pues fue el encargado del guion de El Sorprendente Hombre Araña 2: La amenaza de Electro (2014), cinta que fue destruída por la crítica y el público no la favoreció en la taquilla.

Aunque se desconoce cuál será el personaje central de este proyecto y quién formará parte del elenco, la película de Orci se incorporaría al universo de Spider-Man de Sony, el cual se alejaría por completo del MCU.

Roberto Orci es famoso por haber escrito el guion de varias producciones de acción en el pasado, como, Mission: Impossible III, Transformers, The Island, además de ser co-creador de las series, Fringe y Sleepy Hollow, por lo que podemos esperar una película muy dinámica y entretenida.

