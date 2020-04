Sony retrasa el estreno de ‘Spider-Man 3’ y modifica el calendario de Marvel

CIUDAD DE MÉXICO.- El coronavirus sigue cobrando factura en el mundo del entretenimiento. Ante la suspensión de varias producciones cinematográficas, Sony ha decidido retrasar el estreno de algunas de sus películas, entre ellas Spider-Man 3, por lo que el calendario del UCM se ha visto afectado.

Según información de The Hollywood Reporter, la tercera entrega del Hombre Araña no llegará a las salas el verano del próximo año sino cuatro meses después, es decir, el 5 de noviembre del 2021.

Además, el arácnido recibió un doble aplazamiento ya que la secuela de la exitosa cinta animada Spider-Man: Into the Spiderverse (2018) también verá la luz después de lo planeado llegando a los cines el 07 de octubre del 2022.

Estas modificaciones han alterado el estreno de otras producciones pertenecientes al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Según los reportes, la Casa de las Ideas ya recorrió el arribó a cines de las secuelas Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Thor: Love & Thunder.

La segunda parte sobre el Hechicero Supremo ya no debutará el 05 de noviembre de 2021, sino el 25 de marzo de 2022. Por su parte, la cuarta entrega del Dios del Trueno estrenará una semana antes de lo planeado, es decir, el 11 de febrero de 2022.

Sony Pictures también movió el estreno de producciones como Hotel Transylvania 4, Fatherhood, The Nightingale y Man From Toronto.

